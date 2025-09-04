Δράμα: Τι απαντά ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου για την ανάρτησή του και την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Δεν είμαστε της λογικής να πετάξουμε ντομάτες»

Ακύρωσε την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Δράμας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις με εργαζόμενους και τοπικούς φορείς που είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο για να διαμαρτυρηθούν για την υποστελέχωση και τα προβλήματα του νοσοκομείου.

«Μας εμπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις και μάλιστα χτύπησαν συνταξιούχους, καρκινοπαθείς. Έριξαν χημικά σε έναν κόσμο που ήταν μεγάλης ηλικίας. Δύο γυναίκες, τη μία πάμπολλες φορές την ρίξανε κάτω, χτυπήθηκε, μία ακόμα συνταξιούχος γυναίκα χτυπήθηκε, έφαγε χημικά και λιποθύμησε. Ένας περιφερειακός σύμβουλος χτυπήθηκε και αυτός και πήγε στα επείγοντα περιστατικά» ανέφερε για τα επεισόδια ο Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Δράμας, Γιάννης Παπαδόπουλος.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του κατηγόρησε τον πρόεδρο των εργαζομένων του Νοσοκομείου Δράμας ότι σκοπός της συγκέντρωσης ήταν ο προπηλακισμός του. «Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψη μου αυτή, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, που πριν μερικούς μήνες παραδεχόταν ότι έκανα δεκτά τα αιτήματα τους , προσκείμενος στο ΚΚΕ, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου. Κάτω από την ανάρτηση του επέτρεψε μέχρι και να δημοσιεύονται σχόλια που καλούν στο να με πυροβολήσουν» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης

«Υπάρχουν κάποια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι κάτω από μία τοπική εφημερίδα. Το πρώτο πράγμα που κάναμε εμείς ως εργαζόμενοι, όταν ξεκίνησε η κινητοποίηση, ήταν να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν προπηλακισμοί» τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος μιλώντας στο OPEN.

Γεωργιάδης: «Ακούστε την συνέντευξη του κ. Παπαδόπουλου, του υπευθύνου για την ακύρωση της σημερινής μου επίσκεψης»

«Πραγματικά θα ήθελα να ακούσετε την συνέντευξη του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Δράμας, του υπευθύνου για την ακύρωση της σημερινής μου επίσκεψης εκεί. Ζητώ συγγνώμη για από τον λαό της Δράμας διότι οι λύσεις που θα δρομολογούσαμε αναβάλλονται εξαιτίας των επεισοδίων» αναφέρει σε ανάρτησή του sto X ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο Status FM, o κ Παπαδόπουλος αναφερόμενος στην ανάρτησή του (σ.σ. η οποία φαίνεται ότι έχει κατέβει από το facebook), δήλωσε: «δεν υπάρχει απάντηση στα σχόλια, ούτε τα επικροτούμε. Είχα κάνει δημόσια δήλωση στα κανάλια ότι θα υποδεχθούμε ειρηνικά τον υπουργό Υγείας. Έχουμε συναντήσει προσωπικά τον κ. Γεωργιάδη πριν από έξι μήνες στο υπουργείο και κάναμε εποικοδομητική συζήτηση. Δεν είμαστε της λογικής να πετάξουμε αυγά και ντομάτες, και το έχουμε αποδείξει στην πράξη».