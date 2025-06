Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ερντογάν και προέδρου των ΗΑΕ – Η περιοχή «δεν μπορεί να αντέξει ακόμη έναν πόλεμο»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάιντ αλ Ναχιάν, είχε την Τρίτη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει εισέλθει στην πέμπτη ημέρα της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι ο κύκλος βίας που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν απειλεί την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής και πως η περιοχή δεν μπορεί να «αντέξει έναν ακόμα πόλεμο».

Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας και υπογράμμισε στον Πρόεδρο των ΗΑΕ ότι η λύση στη διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν περνά μόνο μέσα από «μια επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

President Recep Tayyip Erdoğan spoke by phone with President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan of the United Arab Emirates (UAE).

The call addressed the Israel-Iran conflict, bilateral relations, and regional issues.

During the call, President Erdoğan stated that the spiral…

