Τουρκία: Θερμό επεισόδιο στα σύνορα με την Συρία

Θερμό επεισόδιο σημειώνεται αυτή την ώρα στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Milliyet, δύο βλήματα όλμων που εκτόξευσε η Συρία έπληξαν το ανάχωμα Oylum και την περιοχή Akıncılar στις αγροτικές περιοχές του Κιλίς. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έθεσαν αμέσως την περιοχή σε συναγερμό και απάντησαν στα πυρά.

Άλλα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι δύο βλήματα όλμου έπεσαν στη ναρκοθετημένη περιοχή των συνόρων κοντά στην τουρκική πόλη Κίλις και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ανταποδίδουν με μπαράζ πυρών πυροβολικού.

Στην περιοχή έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το syriahr.com ένας αξιωματικός υπολοχαγός του καθεστώτος σκοτώθηκε και ένα μέλος της ομάδας του τραυματίστηκε, ενώ ένα μέλος των δυνάμεων «κομάντος» των SDF σκοτώθηκε όπως και ένας πολίτης, ως αποτέλεσμα των εντατικών βομβαρδισμών πυροβολικού που πραγματοποίησαν σήμερα οι τουρκικές δυνάμεις και οι πληρεξούσιοι τους, στο χωριό Arab Hasan στην ύπαιθρο Manbij, ανατολικά του Χαλεπίου.

Χθες, ένα μέλος του Στρατιωτικού Συμβουλίου Manbij σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό πυροβολικού που πραγματοποίησαν οι τουρκικές δυνάμεις στα χωριά Al-Jat, Aoun Al-Dadat και Arab Hasan στην ύπαιθρο Manbij, στο ανατολικό Χαλέπι, εντός των περιοχών που ελέγχονται από το «Στρατιωτικό Συμβούλιο Manbij».

