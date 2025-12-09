Τουρκία: Διαπραγματεύεται μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες με αμερικανική εταιρεία – Πόσο μεγάλη είναι η απόδοσή τους

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων στην Τουρκία, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με την αμερικανική εταιρεία TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Bill Gates, για να αγοράσει μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR) στην Τουρκία, στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου της χώρας για πυρηνική ενέργεια 20.000 μεγαβάτ (MW) έως το 2050, σύμφωνα με δημοσίευμα του Turkiye Today.

Μιλώντας στην 15η Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μπαϊρακτάρ είπε ότι η Τουρκία σχεδιάζει να φτάσει τουλάχιστον τα 5.000 MW από αντιδραστήρες, ως μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδίου της, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της πυρηνικής τεχνολογίας.

Κατά την επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον, ο Μπαϊρακτάρ είχε υπογράψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στην πολιτική πυρηνική ενέργεια με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η Τουρκία θα αξιοποιήσει την πυρηνική ενέργεια νέας γενιάς

Τα SMR (οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες) είναι μια νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων, σχεδιασμένων να είναι μικρότεροι σε μέγεθος και χωρητικότητα σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς πυρηνικούς σταθμούς μεγάλης κλίμακας.

Ενώ ένας συμβατικός αντιδραστήρας παράγει συνήθως πάνω από 1.000 MW, τα SMR παράγουν γενικά έως 300 MW ανά μονάδα. Ονομάζονται «αρθρωτοί» επειδή μπορούν να κατασκευαστούν σε εργοστάσιο και να αποσταλούν ως έτοιμα προς συναρμολόγηση εξαρτήματα, επιτρέποντας ταχύτερη κατασκευή, χαμηλότερο αρχικό κόστος και επεκτάσιμη ανάπτυξη για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας.

Το ενδιαφέρον της Τουρκίας για τα SMR έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2021, καθώς το υπουργείο Ενέργειας έχει συστήσει τεχνικές επιτροπές για την αξιολόγηση διαφόρων μοντέλων και έχει συνδιοργανώσει εργαστήρια με την Υπηρεσία Πυρηνικής Ενέργειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/NEA).

Οι πρώτες επαφές με διεθνείς κατασκευαστές SMR ξεκίνησαν μεταξύ 2022 και 2023, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Κορέα και τον Καναδά.