Το Ισραήλ θα απαντήσει «με ισχύ» στις επιθέσεις του Ιράν – Σύσκεψη ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι το Ισραήλ θα απαντήσει «με ισχύ» στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, καθώς δεν μπορεί να αποδεχθεί την εκτόξευση πυραύλων ως αντίποινα σε πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Channel 12. Εν αναμονή επίσημης αντίδρασης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη ασφαλείας για την αξιολόγηση της κατάστασης και των επόμενων βημάτων.

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Διεθνή Νέα

Μπενιαμίν Νετανιάχου πρωθυπουργός Ισραήλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ισραήλ θα απαντήσει «με ισχύ» στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Channel 12.
  • Η Ιερουσαλήμ «δεν μπορεί να αποδεχθεί» μια κατάσταση όπου το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον της κάθε φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν στόχους της Χεζμπολάχ.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιήσει σύσκεψη ασφαλείας για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Ισραήλ θα απαντήσει «με ισχύ» στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το Ισραήλ «δεν μπορεί να αποδεχθεί» μια κατάσταση κατά την οποία το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ κάθε φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αντίδραση

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ισραηλινή κυβέρνηση σχετικά με τα συνεχιζόμενα κύματα πυραυλικών επιθέσεων.

Οι δηλώσεις προέρχονται από διαρροές που μεταδόθηκαν από το Channel 12, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή.

Σύσκεψη ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να πραγματοποιήσει εντός των επόμενων ωρών σύσκεψη αξιολόγησης της κατάστασης με ανώτερους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στη συνάντηση αναμένεται να εξεταστούν οι εξελίξεις μετά τις ιρανικές επιθέσεις, καθώς και τα πιθανά επόμενα βήματα του Ισραήλ.

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