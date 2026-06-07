Το Ισραήλ θα απαντήσει «με ισχύ» στις επιθέσεις του Ιράν – Σύσκεψη ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου

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Το Ισραήλ θα απαντήσει «με ισχύ» στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το Ισραήλ «δεν μπορεί να αποδεχθεί» μια κατάσταση κατά την οποία το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ κάθε φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις πλήττουν στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αντίδραση

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την ισραηλινή κυβέρνηση σχετικά με τα συνεχιζόμενα κύματα πυραυλικών επιθέσεων.

Οι δηλώσεις προέρχονται από διαρροές που μεταδόθηκαν από το Channel 12, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή.

Σύσκεψη ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να πραγματοποιήσει εντός των επόμενων ωρών σύσκεψη αξιολόγησης της κατάστασης με ανώτερους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στη συνάντηση αναμένεται να εξεταστούν οι εξελίξεις μετά τις ιρανικές επιθέσεις, καθώς και τα πιθανά επόμενα βήματα του Ισραήλ.