Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο και απέλασε Έλληνες συνδικαλιστές που ταξίδευαν στη Δυτική Όχθη – Αντιδράσεις από ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο και αποφάσισε να απελάσει έξι Έλληνες συνδικαλιστές, οι οποίοι ταξίδεψαν με προορισμό τη Δυτική Όχθη έπειτα από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο περιστατικό αναφέρονται με ανακοινώσεις τους, η Νέα Αριστερά, το μέλος της οποίας, Γιώτα Λαζαροπούλου συμμετείχε στην αντιπροσωπεία των Ελλήνων συνδικαλιστών, καθώς και η ΕΛ.Α.Σ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό απαγόρευσης εισόδου στην Δυτική Όχθη σε Έλληνες συνδικαλιστές από τις Ισραηλινές αρχές, καθώς και την απέλαση τους από το αεροδρόμιο “Μπεν Γκουριόν”», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ. Και προσθέτει: «Για άλλη μια φορά, το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά και του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ, προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με τον παλαιστινιακό λαό»,.

«Η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών συνιστά μια ακόμα προκλητική και αυταρχική ενέργεια του Ισραήλ που στρέφεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Η ενέργεια αυτή των ισραηλινών αρχών είναι πλήρως συμβατή με την κατοχική παρουσία και τους ισραηλινούς εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη», αναφέρει από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα τόσο η ΕΛΑΣ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καλούν την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση για το περιστατικό.

«Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα, να απαιτήσουν επίσημες εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει άμεσα θέση για το περιστατικό και να καταστήσει σαφή στην Ισραηλινή πλευρά την βαρύτητα και τον αντίκτυπο τέτοιων παράνομων ενεργειών και να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες διαμαρτυρίας», υπογραμμίζει από την πλευρά της η ΕΛ.Α.Σ.

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάβημα στο Ισραήλ», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό απαγόρευσης εισόδου στην Δυτική Όχθη σε Έλληνες συνδικαλιστές από τις Ισραηλινές αρχές, καθώς και την απέλαση τους από το αεροδρόμιο “Μπεν Γκουριόν”.

Για άλλη μια φορά, το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά και του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ, προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με τον παλαιστινιακό λαό. Κάτι το οποίο έγινε άλλωστε και με την εξίσου παράνομη αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla, η οποία αποτελεί μία πράξη διεθνούς πειρατείας.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να λάβει άμεσα θέση για το περιστατικό και να καταστήσει σαφή στην Ισραηλινή πλευρά την βαρύτητα και τον αντίκτυπο τέτοιων παράνομων ενεργειών και να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες διαμαρτυρίας.

Τέλος, η ΕΕ πρέπει επιτέλους να προχωρήσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου, προκειμένου να τερματισθεί η γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και η εν γένει ισραηλινή επιθετικότητα, στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο και στο Ιράν. Είναι αναγκαία επομένως η άμεση αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ λόγω παραβίασης της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα και οντότητες που συμμετέχουν στην παραβατική πολιτική Νετανιάχου».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Η απαγόρευση εισόδου και η απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών συνιστά μια ακόμα προκλητική και αυταρχική ενέργεια του Ισραήλ που στρέφεται ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαν προγραμματισμένες συναντήσεις με παλαιστινιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Δυτική Όχθη. Η ενέργεια αυτή των ισραηλινών αρχών είναι πλήρως συμβατή με την κατοχική παρουσία και τους ισραηλινούς εποικισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη. Έρχεται σε συνέχεια παράνομων επιθέσεων και επεισοδίων άσκησης βίας, ακόμα και απαγωγής, απέναντι σε αποστολές αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες και να προβεί σε διάβημα στο Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσει να ενεργεί ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου. Η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο και αποφάσισαν την απέλαση έξι συνδικαλιστών από την Ελλάδα, οι οποίοι ταξίδεψαν έπειτα από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης.

Στην αποστολή συμμετείχε η Γιώτα Λαζαροπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμη μία αυθαίρετη και προκλητική ενέργεια ενός κράτους που επιχειρεί να απομονώσει τον παλαιστινιακό λαό και να εμποδίσει κάθε διεθνή παρουσία στη Δυτική Όχθη ώστε να συνεχίσει τους εποικισμούς, τη στρατιωτική βία και την αρπαγή παλαιστινιακής γης με αμείωτο ρυθμό. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο το κατοχικό κράτος του Ισραήλ να αποφασίζει ποιος και ποιες μπορεί να συναντήσει τους Παλαιστίνιους εργαζομένους μέσα στην ίδια τους τη γη.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα, να απαιτήσουν επίσημες εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές».