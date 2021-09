Το έριξαν στο… πλέξιμο την ώρα της ομιλίας της προέδρου της Κομισιόν

Το έριξαν στο πλέξιμο στην Ευρωβουλή. Πρωτοφανείς εικόνες κατέγραψε κάμερα κινητού την ώρα της ομιλίας της πρόεδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η κα. φον ντερ Λάιεν εκφωνούσε την ομιλία της για την «Κατάσταση της Ένωσης» ανακοινώνοντας νόμους κατά της σεξιστικής βίας, στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για τη μεταρρύθμιση της φορολόγησης πανευρωπαϊκά, για την ευρωπαϊκή άμυνα, το ταμείο ανάκαμψης και την εκστρατεία εμβολιασμού, δύο εκ των κορυφαίων στελεχών της Ε.Ε. το έριξαν στο… πλέξιμο.

Ο λόγος για τη Δανή αντιπρόεδρο της Κομισιόν, αρμόδια για τον Ανταγωνισμό και την Ψηφιακή Πολιτική, Μαργκρέτε Βεστάγκερ και τη Σουηδή επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον.

Αμφότερες έβγαλαν από τις τσάντες τους τις βελόνες πλεξίματος και κουβάρια μαλλιά και άρχισαν να πλέκουν.

It’s a privilege to work together with the bright and competent men and women in my cabinet. To show how much I appreciate them I have knitted warm socks to them all: pic.twitter.com/N42Mlb3WvE

