TikTok: Έξαλλη η μητέρα δολοφονημένου δίχρονου αγοριού που «ζωντάνεψε» μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εναντίον των δημιουργών του βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο νεκρός δίχρονος γιος της να μιλά για την δολοφονία του, τάχθηκε η Ντενίζ Φέργκους. Ο δίχρονος Τζέιμς Μπάλγκερ δολοφονήθηκε το 1993 και με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μία ομάδα ανθρώπων δημιούργησαν ένα βίντεο, στο οποίο το νήπιο μιλά για τα όσα τραγικά συνέβησαν και δημοσιεύθηκε στο TikTok.

Η Ντενίζ Φέργκους είπε ότι το βίντεο ήταν «αηδιαστικό», προσθέτοντας ότι «φέρνουν πίσω στη ζωή ένα νεκρό παιδί. Είναι πέρα ​​για πέρα ​​άρρωστο».

Ο μικρός Τζέιμς απήχθη, βασανίστηκε και δολοφονήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1993 από τους 10χρονους Robert Thompson και τον Jon Venables, όταν η μητέρα του μικρού έστρεψε την προσοχή της για λίγο αλλού. Οι δύο δράστες έγιναν οι νεότεροι καταδικασμένοι δολοφόνοι στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

Σύμφωνα με την Daily Mail το συγκεκριμένο βίντεο δεν είναι το μοναδικό. Το “trend” ονομάζεται “trauma porn” και με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούνται βίντεο στα οποία απεικονίζονται αγνοούμενα ή δολοφονημένα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των Madeleine McCann και Baby P, να μοιράζονται τις φριχτές ιστορίες τους.

Μιλώντας στο The Mirror, η Ντενίζ Φέργκους ανέφερε: «Είναι άλλο πράγμα το να λες την ιστορία, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία του Τζέιμς έτσι κι αλλιώς και άλλο το να βάζεις το πραγματικό πρόσωπο ενός νεκρού παιδιού, να μιλά για αυτό που του συνέβη, είναι απολύτως αηδιαστικό. Επαναφέρει στη ζωή ένα νεκρό παιδί. Είναι λάθος».

TikTok should take these down.

