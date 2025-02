Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 20χρονης μητέρας – Πέθανε αναπάντεχα στα πρώτα γενέθλια της κόρης της

Τραγική κατάληξη είχε για μια νεαρή μητέρα το πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε για την κόρη της που άφησε την τελευταία της πνοή αφού εισέπνευσε ήλιο στη Νέα Ζηλανδία. Συγκεκριμένα, η 20χρονη Faith Waterman Batistich θέλησε να έχει η κόρη της ένα από τα καλύτερα πάρτι γενεθλίων και για τον λόγο αυτό επέλεξε να έχει μπαλόνια που φουσκώνουν με ήλιο. Η ίδια και πολλοί άλλοι καλεσμένοι σε μια μικρή πόλη της Νέας Ζηλανδίας εισέπνευσαν το αέριο που είναι γνωστό ότι λεπταίνει πολύ τη φωνή προσδίδοντάς της μια αστεία χροιά, με την κατάληξη όμως να μην είναι η αναμενόμενη, με το πένθος να παίρνει τη θέση της χαράς μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

