Τέσσερα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Diana Ross που κυκλοφορεί σήμερα

“Thank You” είναι ο γενικός τίτλος του ολοκαίνουργιου άλμπουμ της Diana Ross, που κυκλοφορεί σήμερα διεθνώς, έπειτα από 15 χρόνια που πέρασαν από τον προηγούμενο μεγάλο δίσκο της, το 2006, με τίτλο “I Love You”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Αυτός είναι ο 25ος κατά σειρά στουντιακός δίσκος της μεγάλης ντίβας της soul μουσικής. Το νέο υλικό γράφτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ηχογραφήθηκε στο προσωπικό στούντιο της Diana στο σπίτι της.

Ήδη από το καλοκαίρι είχε βγει το πρώτο σινγκλ, το ομότιτλο τραγούδι, που μπήκε και στα 40 πρώτα της Βρετανίας και μέσα στον Οκτώβριο είχε κυκλοφορήσει και το δεύτερο σινγκλ με τίτλο “If the World Just Danced”.

Diana Ross: Τέσσερα από τα 13 κομμάτια από τον νέο δίσκο:

Η σύνθεση της Siedah Garrett “The Answer’s Always Love”. Θυμόμαστε την Siedah Garrett από το ντουέτο που είχε κάνει με τον Michael Jackson στο “I Just Can’t Stop Loving You” και το τραγούδι που είχε γράψει για εκείνον, το “Man In The Mirror”.

Το “Let’s Do It” που έχει πολλά στοιχεία R&B.

Το επίσης γλυκό R&B “In Your Heart” με στοιχεία του 1970 που θυμίζουν το “Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)”.

Και το εντυπωσιακό “I Still Believe”, που μοιάζει σαν να χορευόταν στην πίστα του θρυλικού Studio 54 της Νέας Υόρκης.