Συρία: Οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το παλάτι του Άσαντ στο Χαλέπι

Σε μία κίνηση με μεγάλη συμβολική σημασία προχώρησαν οι αντάρτες στην Συρία.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το παλάτι του προέδρου της χώρας, Μπασάρ αλ Άσαντ, στο Χαλέπι.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του εμφυλίου το 2011 που οι αντάρτες ελέγχουν το προεδρικό παλάτι στο Χαλέπι, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Συρία.

Syrian rebels in a presidential palace in Aleppo, where Assad rulers’ pictures hang on the walls pic.twitter.com/zE6ACNqDty

— Guy Elster (@guyelster) December 1, 2024