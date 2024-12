Συρία: Εκτέλεσαν δημόσια μέλος των «Tiger Forces» – Τάιζε το κατοικίδιο λιοντάρι του με τους κρατούμενους του Άσαντ

Συγκλονιστικές εξελίξεις σημειώνονται στη Συρία, καθώς ανώτερος αξιωματικός του συριακού στρατού, γνωστός για τις φρικτές πράξεις του, εκτελέστηκε δημόσια από αντάρτες.

Ο Ταλάλ Ντακάκ, μέλος της ελίτ 25ης Μεραρχίας του Συριακού Στρατού, γνωστής και ως «Tiger Forces», φέρεται να σκοτώθηκε από πολιτοφυλακή στην πόλη Χάμα, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά μέσα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις προετοιμασίες για την εκτέλεση του Ντακάκ, αν και ο θάνατός του δεν έχει ακόμη επαληθευτεί επίσημα.



Οι αντάρτες είχαν προγραμματίσει τη θανάτωσή του μπροστά σε κόσμο, στο πλαίσιο των ενεργειών τους κατά ανώτερων αξιωματικών του συριακού στρατού.

Ο Ντακάκ, γνωστός και ως Αμπού Σάχρ, ήταν μία από τις πιο διαβόητες φιγούρες του συριακού στρατού και ισχυρός επιχειρηματίας στη Χάμα. Στο παρελθόν ηγήθηκε μιας πολιτοφυλακής 1.500 ανδρών της Αεροπορικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Έγινε γνωστός για την ειδεχθής πρακτική του να ταΐζει το «κατοικίδιο» λιοντάρι του με τα πτώματα αιχμαλώτων, μια φήμη που ξεκίνησε από άρθρο του Syrian Observer το 2019.

Μάλιστα, φέρεται να έχει καταγράψει βίντεο όπου το λιοντάρι του κατασπαράζει ζωντανό ένα άλογο, το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Syrian rebels executed Talal al-Daqqaq,

Alawite senior member of the regime who was responsible for torturing Syrians who opposed Assad.

Rumours are, that al-Daqqaq used to throw Sunni Muslims to his lion..Couldn’t find any video of that, but here’s when he did that to his horse pic.twitter.com/zFBsdaIXNk

— Voice From The East (@EastVoiceSpeaks) December 11, 2024