Κρεμλίνο: Με εντολή Πούτιν η χορήγηση ασύλου στον Άσαντ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χορήγησε άσυλο στον εκτοπισμένο πρόεδρο της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, και την οικογένειά του, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

«Τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς τον αρχηγό του κράτους. Ήταν απόφαση του Προέδρου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει την τρέχουσα τοποθεσία του Άσαντ και ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του. «Όσον αφορά το πού βρίσκεται ο πρόεδρος Άσαντ, δεν έχω τίποτα να σας πω», ανέφερε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας: «Αυτό που συνέβη με την ανατροπή του Άσαντ έχει εκπλήξει όλο τον κόσμο και, σε αυτήν την περίπτωση, δεν είμαστε η εξαίρεση».

Αναφορές από ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία την Κυριακή, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές του Κρεμλίνου, ανέφεραν ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του βρίσκονται στη Μόσχα, αφού οι ισλαμιστές αντάρτες μπήκαν στη Δαμασκό, τερματίζοντας σχεδόν έξι δεκαετίες διακυβέρνησης από την οικογένεια Άσαντ.

Ο Μιχαήλ Ουλιανόφ, εκπρόσωπος της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, επιβεβαίωσε αργότερα τις αναφορές αυτές. «Η Ρωσία δεν προδίδει τους φίλους της σε δύσκολες καταστάσεις», έγραψε ο Ουλιανόφ στο X μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Breaking! #Assad and his family are in Moscow. Russia does not betray its friends in difficult situations. This is the difference between #Russia and the #US.

