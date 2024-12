Συρία: Αγώνας δρόμου για να ελευθερώσουν δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους από υπόγειους θαλάμους της φυλακής – «σφαγείο»

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την απελευθέρωση των κρατουμένων στην φυλακή Σεντνάγια κοντά στην Δαμασκό της Συρίας, την οποία η Διεθνής Αμνηστία έχει αποκαλέσει «ανθρώπινο σφαγείο».

Οι αντάρτες άνοιξαν τις πόρτες στα κελιά και απελευθέρωσαν γυναίκες και παιδιά που φοβούνταν να φύγουν. Ένας από τους αντάρτες τους είπε ότι ο Άσαντ έχει ανατραπεί αλλά οι γυναίκες μοιάζουν να μην το πιστεύουν.

Εδώ και χρόνια ήταν γνωστό ότι οι κρατούμενοι στις φυλακές της Συρίας ήταν αντιμέτωποι με βασανιστήρια, ασθένειες και πείνα. Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αναφέρει ότι στην φυλακή – κολαστήριο δεκάδες άνθρωποι εκτελούνταν μυστικά κάθε εβδομάδα. Υπολογίζεται ότι στο διάστημα από το 2011 έως το 2016 έως 13.000 Σύροι έχουν εκτελεστεί.

Την ίδια στιγμή η οργάνωση «Λευκά Κράνη» ανέφερε ότι έχει στείλει ομάδες για έρευνα και διάσωση στην φυλακή μετά από τις αναφορές επιζώντων ότι υπάρχουν άνθρωποι κρατούμενοι σε κρυμμένα υπόγεια κελιά, τα οποία αποκαλούνται «νεκρικοί θάλαμοι» ή «κόκκινη πτέρυγα». Σύμφωνα με αναφορές επιζώντων, σε αυτό το σημείο μεταφέρονταν οι κρατούμενοι για να πεθάνουν.

They have managed to open cells on the upper floors, but access to the underground levels, referred to as the “Red Block” or “Death Chambers,” is currently impossible. These areas were… pic.twitter.com/CLjvaS7kGr

Rebels are attempting to free prisoners from a “torture prison” in Syria, — BBC reports

Παράλληλα οι τοπικές αρχές δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες στα υπόγεια της φυλακής προκειμένου να απελευθερώσουν πάνω από 100.000 κρατούμενους, τους οποίους βλέπουν από τις κάμερες ασφαλείας.

Η τοπική αρχή της Δαμασκού έχει κάνει έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους και στρατιώτες του καθεστώτος να δώσουν στους αντάρτες τους κωδικούς προκειμένου να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πόρτες στα υπόγεια. Σε βίντεο φαίνονται άνθρωποι να προσπαθούν να σπάσουν τα τσιμέντα για να φτάσουν στους κρατούμενους.

The images coming out Sednaya Prison should haunt us for ages to come, thousands trapped beneath layers of structures, never seeing the light of day.

Detainees held without charge in solitary confinement, left to rot. This is the “Human Slaughterhouse” of Syria. pic.twitter.com/Q6ghSIxv49

— Rami Jarrah (@RamiJarrah) December 8, 2024