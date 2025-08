Συντριβή ελικοπτέρου στην Γκάνα – Δύο υπουργοί μεταξύ των 8 νεκρών

Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Ασάντι της νότιας Γκάνας, παρασύροντας στον θάνατο τους οκτώ επιβαίνοντες – μεταξύ αυτών τους υπουργούς Άμυνας και Περιβάλλοντος της αφρικανικής χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Z-9 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα Άκρα με προορισμό την πόλη Ομπουάσι.

Ο Τζούλιους Ντέμπρα, προσωπάρχης του προέδρου Τζον Μαχάμα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο υπουργός Άμυνας Έντουαρντ Ομάνε Μποάμα και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Επιστημών και Τεχνολογίας Ιμπραήμ Μούρταλα Μοχάμεντ βρήκαν τον θάνατο στο δυστύχημα. Νεκροί είναι επίσης ο Αλχάτζι Μουνίρου Μοχάμεντ, αναπληρωτής συντονιστής Εθνικής Ασφαλείας και πρώην υπουργός Γεωργίας, ο Σάμουελ Σάρπονγκ, αντιπρόεδρος του κόμματος NDC (Εθνικό Δημοκρατικό Κογκρέσο), ο πρώην υποψήφιος βουλευτής Σάμουελ Αμποάτζιε, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

Πρόκειται για «εθνική τραγωδία», είπε ο Τζούλιους Ντέμπρα, ανακοινώνοντας πως οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες.

A military helicopter carrying three crew members and five passengers, including Ghana’s Defence Minister and Minister of Science and Technology, has been confirmed to have crashed after going off radar mid-flight. According to the Chief of the General Staff, there were no… pic.twitter.com/tBUE5QBov1

— TRT Afrika (@trtafrika) August 6, 2025