Σύνοδος Κορυφής: Οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν να εξετάσουν την χρήση των ρωσικών περιουσιακών για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Η δήλωση Ζελένσκι

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συμφώνησαν κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους των συνομιλιών της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες να εξετάσουν την επιλογή για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026 και το 2027, μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αντί της επιλογής του από κοινού δανεισμού της ΕΕ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Είναι βέβαιο ότι επιζητούμε μία τομή και τομή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία θα είναι δικαιολογημένη και θετική για την Ευρώπη, αλλά ορισμένες χώρες θα αγωνιστούν μέχρι τέλους για να μεγιστοποιήσουν τις εγγυήσεις για τους εαυτούς τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός κατά το διάλειμμα των εργασιών της συνόδου.

Οι δυσκολίες των εγγυήσεων

«Έχουμε πολλές ώρες όλο και πιο τεχνικών συζητήσεων μπροστά μας, διότι οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από ρωσικά χρηματοοικονομικά αντίποινα στο μέλλον, κυρίως το Βέλγιο, αλλά όχι μόνο, ζητούν εγγυήσεις», είπε.

«Η χρήση του λεγόμενου “headroom” (περιθώριο) στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν εμπνέει ενθουσιασμό σε βασικές χώρες της Ένωσης, άρα εγώ δεν θα έβλεπα ότι υπάρχουν προοπτικές για σχέδια για την χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα εξετάσουμε μάλλον το δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περισσότερο θα επιδιώξουμε να δώσουμε εγγυήσεις στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο, όπως το Βέλγιο, για να αισθανθούν ότι αυτές οι εγγυήσεις είναι σοβαρές», είπε.

Ο Τουσκ έκανε την δήλωση λίγο μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, αναφορικά με το πόσο μεγάλες είναι οι οικονομικές ανάγκες της χώρας του.

Το έλλειμμα 45-50 δισεκατομμυρίων

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα σε ξένη βοήθεια ύψους 45-50 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι , προσθέτοντας ότι εάν το Κίεβο δεν λάβει την πρώτη δόση για ένα δάνειο που θα προέρχεται από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έως την επόμενη άνοιξη, θα πρέπει να μειώσει σημαντικά την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο Ζελέσνκι είπε ότι αυτό θα σημαίνει ότι η Ουκρανία θα έχει πολύ λιγότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ρωσία και δεν θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί επιθέσεις μακράς εμβέλειας σε ενεργειακές υποδομές στην Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για οποιοδήποτε σχήμα που θα της επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμεύσει οι σύμμαχοί της, αλλά η τρέχουσα πρόταση για χορήγηση δανείου θα ήταν προτιμότερη.

Ο Ζελέσνκι είπε ότι συζήτησε το θέμα με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βεβέρ, ο οποίος αντιτίθεται στην τρέχουσα πρόταση να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία για να διασφαλισθεί ένα μεγάλο δάνειο για την Ουκρανία.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)