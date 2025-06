Σύνοδος G7: Βίντεο με τη γκριμάτσα της Μελόνι όταν ο Μακρόν έσκυψε να της μιλήσει στο αυτί

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των G7 στο πολυτελές θέρετρο Κανανάσκις του Καναδά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταγράφηκε από τις καμέρες να σηκώνει τα μάτια της προς τα πάνω, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, της ψιθύρισε κάτι στο τραπέζι των ηγετών.

Αν και οι πολιτικοί συνήθως διατηρούν ουδέτερη έκφραση σε τέτοιες περιστάσεις, η Μελόνι δεν κατάφερε να κρύψει τα -κυρίως- αρνητικά συναισθήματά της, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail.



Λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα αμήχανο επεισόδιο μεταξύ του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κάρνεϊ να τον διακόπτει όταν ο τελευταίος ερωτήθηκε για τη μεταναστευτική του πολιτική.

«Θα ασκήσω τον ρόλο μου ως προεδρεύων της G7, καθώς έχουμε λίγα λεπτά ακόμη με τον Πρόεδρο και την ομάδα του και μετά πρέπει πραγματικά να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση για να αντιμετωπίσουμε μερικά από αυτά τα σοβαρά ζητήματα», είπε ο Κάρνεϊ.

Οι εντάσεις στη σύνοδο κορυφώθηκαν όταν ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αποπομπή της Ρωσίας από την τότε G8 το 2014 ήταν «ένα μεγάλο λάθος», ρίχνοντας την ευθύνη για την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία σ’ αυτήν την απόφαση.

«Ο Πούτιν μιλάει σε μένα. Δεν μιλάει σε κανέναν άλλον», δήλωσε ο Τραμπ, προκαλώντας αμηχανία στους παριστάμενους ηγέτες.

NOW: Trump says there would be NO war if Obama and Trudeau hadn’t kicked Russia out of the G8.

Speaking from the G7 summit in Alberta, President Trump told Canadian Prime Minister Mark Carney:

“The G7 used to be the G8.”

“Barack Obama and a person named Trudeau—didn’t want to… pic.twitter.com/SN8XLMYjrQ

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 16, 2025