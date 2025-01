Συνελήφθη ο έκπτωτος πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-Γελ

Οι αρχές της Νότιας Κορέας συνέλαβαν τον παυθέντα πρόεδρο Γιουν Σοκ-Γελ τα ξημερώματα, μετά από επιδρομή στην κατοικία του, με αφορμή την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, αστυνομικές δυνάμεις, εισαγγελείς και στελέχη της Υπηρεσίας Ερευνών για Διαφθορά Υψηλών Προσώπων μετήγαγαν τον Γιουν στα γραφεία της εισαγγελίας για ανάκριση.

