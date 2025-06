Συναγερμός στο πλοίο «Madleen» που κατευθύνεται προς τη Γάζα: Επιβιβάστηκαν Ισραηλινοί στρατιώτες – Χάθηκε η επικοινωνία με το πλήρωμα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου, όταν, σύμφωνα με την οργάνωση «Gaza Freedom Flotilla Coalition», ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να παρεμπόδισαν την πορεία του πλοίου «Madleen», το οποίο κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια υπέρ της Παλαιστίνης.

Η ίδια η οργάνωση ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η επιχείρηση παρεμπόδισης ξεκίνησε γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα, ενώ είχε προηγηθεί η πλήρης απώλεια επικοινωνίας με το σκάφος. Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή ανέφεραν ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιτέθηκαν στο «Madleen», ρίχνοντας λευκή ερεθιστική ουσία στο κατάστρωμα, λίγο πριν από την αναχαίτιση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα σήματα επικοινωνίας του πλοίου είχαν μπλοκαριστεί, ενώ μέσω ασυρμάτου μεταδίδονταν έντονοι και ενοχλητικοί ήχοι, πιθανώς ως μέσο ψυχολογικής πίεσης. Παράλληλα, στον λογαριασμό της αποστολής στο Telegram αναρτήθηκαν προηχογραφημένα βίντεο από μέλη της αποστολής, τα οποία είχαν προετοιμαστεί για περίπτωση «απαγωγής» από ισραηλινές δυνάμεις.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για συλλήψεις ακτιβιστών από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ακτιβιστών, η επιχείρηση αναχαίτισης αναμενόταν να ξεκινήσει γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα). Όπως υποστηρίζουν, τέσσερα έως πέντε ταχύπλοα πλησίασαν το πλοίο, τα οποία «φαίνεται να ανήκαν στον ισραηλινό στρατό».

Ωστόσο, όπως διευκρινίζουν, τα σκάφη απομακρύνθηκαν λίγο αργότερα, χωρίς να σημειωθεί τότε επίσημη αναχαίτιση.

Η Yasemin Acar, ακτιβίστρια υπέρ της Παλαιστίνης με γερμανική υπηκοότητα, δημοσίευσε βίντεο στο Instagram όπου εμφανίζονται δύο σκάφη να πλέουν σε κοντινή απόσταση από το «Madleen». Η ίδια σημειώνει: «Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ψυχολογικό πόλεμο», ενώ επιβεβαιώνει πως δύο ταχύπλοα πλησίασαν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Νωρίτερα, γύρω στη 1:00, είχε ηχήσει συναγερμός στο πλοίο για ενδεχόμενη αναχαίτιση και οι ακτιβιστές ενημερώθηκαν να φορέσουν σωσίβια.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, επιβεβαίωσε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να εμποδίσει το πλοίο να προσεγγίσει τη Γάζα. Στην αποστολή συμμετείχε, μεταξύ άλλων, η Γκρέτα Τούνμπεργκ από τη Σουηδία, ενώ το φορτίο περιελάμβανε συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια, όπως ρύζι και βρεφική φόρμουλα.

Σε ηχητικό μήνυμα που δημοσιεύθηκε στο Telegram, ο ακτιβιστής Thiago Avila, ο οποίος επέβαινε στο πλοίο, δήλωσε: «Έχουμε περικυκλωθεί από πολλά φώτα ταυτόχρονα· μας κύκλωσαν, αλλά τελικά απομακρύνθηκαν».

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, δήλωσε στο X/Twitter πως το «Madleen» παρεμποδίστηκε από ισραηλινά ταχύπλοα. Όπως ανέφερε, παρακολούθησε ζωντανή μετάδοση από το πλοίο, κατά την οποία άκουσε τους ακτιβιστές να συνομιλούν με άτομα που πίστευε ότι ήταν Ισραηλινοί στρατιώτες.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερη ανάρτηση στο Instagram, οι ακτιβιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν είναι βέβαιοι αν τα σκάφη ανήκαν πράγματι στο Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε την αποστολή, χαρακτηρίζοντάς την ως «επικίνδυνη, παράνομη και υπονομευτική για τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές προσπάθειες». Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είχε προηγηθεί προειδοποίηση προς το πλοίο να αλλάξει πορεία.

With recent reports of a “celebrities yacht” heading to Gaza, the Ministry of Foreign Affairs wishes to clarify the following:

The maritime zone off the coast of Gaza is closed to unauthorized vessels under a legal naval blockade, consistent with international law.

The yacht…

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 8, 2025