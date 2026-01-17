Συναγερμός στην Κύπρο: Πυροβολισμοί κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας – Αναφορές για τραυματίες

  • «Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στην Κύπρο, ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από ξενοδοχείο, κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.
  • Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:30, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει την περιοχή. Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν κεντρικές οδικές αρτηρίες.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ αδιευκρίνιστου αριθμού προσώπων, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να υπάρξουν τραυματισμοί. Έρευνες επεκτάθηκαν σε νοσοκομείο και κλινικές μετά τον εντοπισμό κηλίδων αίματος στη σκηνή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Συναγερμός στην Κύπρο: Πυροβολισμοί κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας – Αναφορές για τραυματίες

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στην Κύπρο, ύστερα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από ξενοδοχείο, κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 15:30, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ αδιευκρίνιστου αριθμού προσώπων, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν κεντρικές οδικές αρτηρίες ανάμεσα τους και η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες.

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται το philenews αναφέρουν ότι στη σκηνή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γι’ αυτό το λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες αναζήτησαν περίθαλψη.

Δείτε εικόνες από το philenews:

