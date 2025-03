Συναγερμός στην Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες στην πόλη Μάνχαϊμ – Αναφορές για 1 νεκρό και πολλούς τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο του Μάνχαϊμ, στην Γερμανία, όπου η αστυνομία έχει καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή λόγω μεγάλης επιχείρησης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα όχημα φέρεται να έπεσε πάνω σε ανθρώπους, προκαλώντας χάος και σοβαρούς τραυματισμούς.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο Mannheim 24 αναφέρει ότι ένα μαύρο SUV κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα παρασύροντας πολίτες. Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν επρόκειτο για ατύχημα ή για επίθεση.



Στο σημείο επικρατεί πανικός, ενώ αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για πολλούς σοβαρά τραυματίες.



Ένας ρεπόρτερ του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa μετέδωσε νωρίτερα ότι ένας άνθρωπος είναι καλυμμένος με μουσαμά, χωρίς να είναι σαφές αν είναι νεκρός ή σοβαρά τραυματισμένος. Ωστόσο η Bild δημοσιεύει εικόνα από το σημείο, επισημαίνοντας: «Προφανώς ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες».



Η αστυνομία ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν την περιοχή «σε μεγάλη ακτίνα», ενώ εκπρόσωπος των αρχών δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, αναφέρει η Bild.



Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και σωστικά συνεργεία, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

BREAKING:

Potential terror attack in Mannheim,

Germany 🇩🇪

Police are chasing a man who drove a car into a crowd.

The last terror attack in Mannheim took place in May 2024 when an Islamist Afghan asylum seeker stabbed 6 people, killing a police officer with a stab to the neck pic.twitter.com/UhqRCk342P

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 3, 2025