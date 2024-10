«Σπάνια ανακάλυψη» στον χώρο γυρισμάτων του «Ιντιάνα Τζόουνς»: Βρέθηκε μυστικός τάφος 2.000 ετών με 12 σκελετούς

Υπήρχαν από καιρό εικασίες για υπόγειους θαλάμους κάτω από το μνημείο που είναι γνωστό ως Khaznah, ή το Θησαυροφυλάκιο, στην αρχαία πόλη Πέτρα της Ιορδανίας — και τώρα επιβεβαιώθηκε.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πρόσφατα έναν τάφο με τουλάχιστον 12 ανθρώπινους σκελετούς και αντικείμενα, που εκτιμάται ότι είναι τουλάχιστον 2.000 ετών, ανέφερε το CNN .

Το περίτεχνο μνημείο, λαξευμένο σε βράχους από ροζ ψαμμίτη, έχει παρουσιαστεί σε πολλές ταινίες – είναι πιο γνωστό ως η τοποθεσία του Αγίου Δισκοπότηρου στην ταινία του 1989 «Indiana Jones and the Last Crusade».

Το 2003, δύο τάφοι βρέθηκαν κάτω από την αριστερή πλευρά του μνημείου σε μια αποστολή με επικεφαλής τον Δρ Pearce Paul Creasman και άλλους αρχαιολόγους, οδηγώντας σε θεωρίες ότι δεν ήταν οι μόνοι.

Η αναπάντεχη ανακάλυψη στον τάφο

Ο Creasman, εκτελεστικός διευθυντής του Αμερικανικού Κέντρου Έρευνας, και η ομάδα του χρησιμοποίησαν μια τεχνική τηλεπισκόπησης που ονομάζεται ραντάρ διείσδυσης εδάφους, το οποίο χρησιμοποιεί παλμούς για να ανιχνεύσει υπόγεια αντικείμενα για να δει εάν τα φυσικά χαρακτηριστικά στην αριστερή πλευρά, όπου βρέθηκαν οι δύο πρώτοι τάφοι , ταίριαζαν με τα χαρακτηριστικά στα δεξιά.

Βρήκαν έντονες ομοιότητες μεταξύ των δύο πλευρών, δίνοντάς τους τις αποδείξεις που χρειάζονταν για να πάρουν άδεια από την κυβέρνηση στην Ιορδανία για να ξεκινήσουν το σκάψιμο.

«Νομίζω ότι έχουμε βρει κάτι», είπε ο Κρέσμαν στον Τζος Γκέιτς, οικοδεσπότη του «Expedition Unknown» του Discovery Channel, σύμφωνα με το CNN.

Έσκαψαν στον τάφο τον Αύγουστο, αλλά η πιο συγκλονιστική ανακάλυψη ήταν αυτό που υπήρχε μέσα του. Οι περισσότεροι τάφοι που αποκαλύφθηκαν στην αρχαία πόλη είναι είτε άδειοι είτε διαταραγμένοι, αλλά αυτός ήταν γεμάτος με ολόκληρα σκελετικά λείψανα και ταφικά αντικείμενα από μπρούτζο, σίδηρο και κεραμικά.

Οι ερευνητές είπαν ότι το εύρημα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη συλλογή ανθρώπινων λειψάνων που βρέθηκαν σε ένα μέρος στην Πέτρα.

Το ζευγάρι των τάφων που ανακαλύφθηκαν πριν από δύο δεκαετίες από αρχαιολόγους από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Ιορδανίας είχαν μερικά υπολείμματα σκελετού, αν και δεν είναι σαφές πόσοι βρέθηκαν επειδή τα δεδομένα δεν δημοσιεύθηκαν, τόνισε ο Creasman.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια ανακάλυψη – στους δύο αιώνες που η Πέτρα έχει ερευνηθεί από αρχαιολόγους, δεν έχει βρεθεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν», είπε ο Γκέιτς. «Ακόμη και μπροστά σε ένα από τα πιο διάσημα κτίρια στον κόσμο… υπάρχουν ακόμα τεράστιες ανακαλύψεις που πρέπει να γίνουν».

Μεταξύ των καλοδιατηρημένων τεχνουργημάτων που ανακαλύφθηκαν ήταν πολλά αγγεία – και ένας σκελετός βρέθηκε να κρατά ένα κεραμικό δισκοπότηρο που έμοιαζε με το μυθικό Άγιο Δισκοπότηρο από το οποίο ήπιε ο Ιησούς στον Μυστικό Δείπνο.

«Ήταν πραγματικά αυτή η φοβερή στιγμή της ιστορίας που μιμείται την τέχνη», επεσήμανε ο Γκέιτς.

Αν και τα ανθρώπινα λείψανα ήταν άθικτα, ήταν πιο εύθραυστα από το αναμενόμενο -κάποια ανακαλύφθηκαν με μούχλα- πιθανώς λόγω της υγρασίας και των εποχιακών πλημμυρών, καθώς και του πορώδους ψαμμίτη που περιβάλλει τον τάφο που παγιδεύει την υγρασία, αποκάλυψε ο Creasman. Με την ταφή ανέπαφη, αυτό έδωσε στους αρχαιολόγους σπάνια εικόνα για τους Ναμπαταίους, αρχαίους Άραβες νομάδες των οποίων το βασίλειο της ερήμου άκμασε κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. έως το 106 μ.Χ., εξήγησε ο Κρέσμαν.

«Ήμασταν αισιόδοξοι να βρούμε οτιδήποτε θα μπορούσε να μας πει περισσότερα για τον αρχαίο λαό και τον αρχαίο τόπο – τα ανθρώπινα λείψανα μπορεί να είναι ένα πραγματικά πολύτιμο εργαλείο από αυτή την άποψη» πρόσθεσε.

«Πρέπει να είναι εξαιρετικά σημαντικοί άνθρωποι, γιατί εκεί που είναι θαμμένοι είναι εξαιρετικά ακίνητα. είναι πραγματικά η κύρια είσοδος της πόλης», ανέφερε ο Γκέιτς. «Νομίζω ότι η εκμάθηση του ποιοι είναι πραγματικά θα βοηθήσει να ξεκλειδωθεί μέρος της ιστορίας του Υπουργείου Οικονομικών».