Σοκ σε γνωστή πιτσαρία: Μαζική δηλητηρίαση 85 πελατών με έλαιο κάνναβης – Ανάμεσά τους και 8 παιδιά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση ότι 85 συνολικά άνθρωποι, ανάμεσα τους οκτώ παιδιά και έφηβοι, έπεσαν θύματα δηλητηρίασης σε κατάστημα πολύ γνωστής πιτσαρίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το livescience.com, οι πελάτες μιας πιτσαρίας στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ κατανάλωσαν μαζί με την πίτσα τους και ποσότητα… τετραϋδροκανναβινόλης, ευρύτερα γνωστή κι ως THC.

Δεν πρόκειται για μια απλή ουσία, αλλά για την κύρια ψυχοδραστική ουσία που βρίσκεται στην κάνναβη. Είναι υπεύθυνη για τις επιδράσεις που προκαλεί η κάνναβη στο μυαλό, όπως η αλλαγή της διάθεσης και η αίσθηση ευφορίας.

At least 25 people, including children as young as one, became sick from eating food contaminated with THC at Famous Yeti’s Pizza in Stoughton. pic.twitter.com/HaUZoSZIoJ

