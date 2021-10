Soft Cell: Καινούριο άλμπουμ έπειτα από 20 χρόνια

Το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 20 ολόκληρα χρόνια πρόκειται να κυκλοφορήσουν οι Soft Cell, το βρετανικό ντουέτο της ηλεκτρονικής pop μουσικής που ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο στη χώρα μας.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Οι Soft Cell που αποτελούνται από τον τραγουδιστή Marc Almond και τον μουσικό David Ball, είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία το 1981 με το “Tainted Love” από το πλατινένιο πρώτο άλμπουμ τους “Non-Stop Erotic Cabaret”.

Ο νέος μεγάλος δίσκος θα έχει τίτλο “Happiness Not Included” και θα κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου του 2022.

Έχουν ήδη παρουσιαστεί δύο νέα τραγούδια από το αναμενόμενο άλμπουμ, το “Heart Like Chernobyl” και το “Bruises on My Illusions”. Μπορείτε και τα δύο να τα ακούσετε παρακάτω.