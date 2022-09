Σκωτία: Οπαδοί της Νταντί Γιουνάιτεντ φώναξαν χυδαίο σύνθημα για την βασίλισσα Ελισάβετ

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν οι οπαδοί της Νταντί Γιουνάιτεντ, καθώς δεν σεβάστηκαν την ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ πριν από τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας τους με την Ρέιντζερς. Σε αντίθεση με τους φίλους των γηπεδούχων που την τήρησαν ευλαβικά, οι φιλοξενούμενοι φώναξαν ένα χυδαίο σύνθημα.

Η Ρέιντζερς επιβλήθηκε με 2-1 της Νταντί Γιουνάιτεντ το απόγευμα του Σαββάτου (17/09) για την 7η αγωνιστική της σκωτσέζικης Premiership και διατηρήθηκε στο -2 από την πρωτοπόρο Σέλτικ, ωστόσο το γεγονός που συγκέντρωσε πάνω του τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας έλαβε χώρα λίγο πριν από την σέντρα.

Στο πλαίσιο του ενός λεπτού σιγής για το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, οι οπαδοί της Νταντί Γιουνάιτεντ δεν έδειξαν τον παραμικρό σεβασμό.

“Lizzie’s in a box” (σ.σ. Η Λίζι είναι στο φέρετρο) ήταν το σύνθημα το οποίο φώναξαν για να σπάσουν την σιγή, με τους οπαδούς της Ρέιντζερς από την πλευρά τους να αντιδρούν. Αρχικά ξέσπασαν σε έντονες αποδοκιμασίες και κατόπιν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, σε ένδειξη ενότητας και ομοψυχίας.

🚨#Dundee United fans chant “Lizzys in a box” during a minutes silence for #QueenElizabeth before there game against #Rangers. pic.twitter.com/6MHxkofXBw

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) September 17, 2022