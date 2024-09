Σκηνές απείρου κάλλους στην Κίνα: Έκρηξη αγωγού αποχέτευσης «λούζει» πεζούς και οχήματα – Βίντεο με το «κατακλυσμιαίο σιντριβάνι»

Ένα ασυνήθιστο και άκρως αηδιαστικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Νανίνγκ, στην περιοχή Γκουανγκσί της νότιας Κίνας, όταν ένας αγωγός αποχέτευσης εξερράγη, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν λύματα σε ύψος πάνω από 10 μέτρα, δημιουργώντας μια… «ηφαιστειακή έκρηξη περιττωμάτων».

Οι περαστικοί και τα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο βρέθηκαν αιφνιδιασμένοι, καθώς η καφέ-πορτοκαλί μάζα εκτοξεύτηκε στον αέρα και «έλουσε» τον δρόμο και τα παρακείμενα οχήματα, σε μια σκηνή βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά δυστυχώς με… οσμή πραγματικότητας. Η έκρηξη συνέβη γύρω στις 11 το πρωί, την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, σε έναν δρόμο που βρισκόταν υπό κατασκευή κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο.

Αυτοκίνητα που κινούνταν στο δρόμο έγιναν άθελά τους θεατές και… θύματα ταυτόχρονα, καθώς τα παρμπρίζ τους γέμισαν με ανεπιθύμητα «σχέδια», που καμία σχέση δεν έχουν με τις ρομαντικές σταγόνες της βροχής. Ορισμένοι πεζοί, που είχαν την ατυχία να βρίσκονται στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, βρέθηκαν να κάνουν ένα «μπάνιο» που σίγουρα δεν υπήρχε στο πρόγραμμά τους.



Το σοκαριστικό γεγονός καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας (CCTV), όπου φαίνεται καθαρά η στιγμή που τα ανθρώπινα απόβλητα εκτινάσσονται στον ουρανό σαν ένα «σιντριβάνι». Ένας οδηγός, σε κατάσταση σοκ, φέρεται να παραπονέθηκε: «Έχω λουστεί με περιττώματα, το αυτοκίνητό μου έχει γίνει κίτρινο. Έχει καταστραφεί».



Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που ακόμη και ένας εκσκαφέας αναποδογυρίστηκε στο εργοτάξιο, με αποτέλεσμα το σημείο να μοιάζει σαν πεδίο μάχης.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι, ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό. Ωστόσο, αρκετά οχήματα υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της αιφνίδιας έκρηξης, ενώ οι ανυποψίαστοι πεζοί που περπατούσαν στην περιοχή κατέληξαν να είναι καλυμμένοι από περιττώματα από την κορυφή μέχρι τα νύχια.

Pedestrians and cars in Nanning, southern China, were soaked in human waste after a sewage pipe exploded near a motorway on Tuesday, September 24. Stomach-turning CCTV footage captured the eruption, which sent a torrent of waste 33 feet into the air, showering the busy road… pic.twitter.com/VGUt4akLDG

— British Pakistani Index (@PakistaniIndex) September 26, 2024