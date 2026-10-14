Σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ: 5 συλλήψεις στη Νορβηγία για απάτη άνω του 1 εκατ. ευρώ κατά της Συμμαχίας – Έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία

Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ατόμων στο Μπέργκεν, ως υπόπτων για διακεκριμένη απάτη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ εις βάρος του ΝΑΤΟ.

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Διεθνή Νέα

ΝΑΤΟ- Τουρκία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε τη σύλληψη πέντε ατόμων σε σχέση με έρευνα για διακεκριμένη απάτη εις βάρος του ΝΑΤΟ.
  • Οι συλληφθέντες κρίθηκαν ύποπτοι ότι χρέωσαν με διογκωμένες τιμές μια υπηρεσία του ΝΑΤΟ για παροχή υπηρεσιών σε πλοία της συμμαχίας, με τις κατηγορίες να αφορούν υπερχρέωση άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
  • Παράλληλα, ρουμανική και γερμανική αστυνομία πραγματοποίησαν επιδρομές σε εταιρείες που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ τονίστηκε πως «αν το ΝΑΤΟ έχει πέσει θύμα απάτης, οι δράστες θα τιμωρηθούν αυστηρά».

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Η αστυνομία της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη πέντε ατόμων σε σχέση με έρευνα για διακεκριμένη απάτη εις βάρος του ΝΑΤΟ.

Τα άτομα που συνελήφθησαν στην περιοχή Μπέργκεν (δυτική Νορβηγία) κρίθηκαν ύποπτα ότι εν γνώσει τους χρέωσαν με διογκωμένες τιμές μια υπηρεσία του ΝΑΤΟ για υπηρεσίες που παρέχονται σε πλοία της συμμαχίας σε νορβηγικά λιμάνια μεταξύ 2021 και 2025.

Οι κατηγορίες αφορούν υπερχρέωση άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

«Οι αμυντικοί προϋπολογισμοί αυξάνονται παγκοσμίως, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικού εγκλήματος. Αυτός είναι ένας τομέας που παρακολουθούμε στενά», δήλωσε η Μαριάν Μπένερ, αστυνομικός αξιωματούχος, σε ανακοίνωσή της.

«Αν το ΝΑΤΟ έχει πέσει θύμα απάτης, οι δράστες θα τιμωρηθούν αυστηρά», πρόσθεσε.

Η ρουμανική και η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησαν επίσης επιδρομές σε αρκετές εταιρείες στη Ρουμανία και τη Γερμανία που είναι ύποπτες ότι συνδέονται με την ίδια υπόθεση, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

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