Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Για «νύχτα βαθιάς οδύνης» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» χθες Κυριακή στο βράδυ στη νότια Ισπανία το οποίο, κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.
«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».
Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz.
Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.
Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026