Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Για «νύχτα βαθιάς οδύνης» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

  • Τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στη νότια Ισπανία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών.
  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά το τραγικό συμβάν.
  • Μέσω X, ο Σάντσεθ εξέφρασε τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων», διαβεβαιώνοντας ότι «όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή».
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» χθες Κυριακή στο βράδυ στη νότια Ισπανία το οποίο, κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».

 

02:24 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

