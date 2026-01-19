Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Για «νύχτα βαθιάς οδύνης» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έκανε λόγο για «νύχτα βαθιάς οδύνης» μετά «το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα» χθες Κυριακή στο βράδυ στη νότια Ισπανία το οποίο, κατά τον μέχρι στιγμής απολογισμό των αρχών, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 ανθρώπους.

«Καμιά λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τόσο μεγάλη δυστυχία, αλλά θέλω να ξέρετε πως όλη η χώρα στέκει στο πλευρό σας αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή», ανέφερε ο πρωθυπουργός των σοσιαλιστών μέσω X τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, εκφράζοντας τα «πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων».