Φουντώνει η κόντρα ΗΠΑ-Ευρώπης για τη Γροιλανδία: Σφοδρές αντιδράσεις και έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες για την απάντηση στις απειλές Τραμπ για νέους δασμούς

Την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσε η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που απέστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία, δεσμευόμενος μάλιστα ότι θα αυξηθούν περαιτέρω στη συνέχεια. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να δώσει «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς, σε σπάνια στιγμή ενιαίας φωνής απέναντι στην Ουάσινγκτον, την ώρα που δοκιμάζεται η συνοχή της ευρωατλαντικής συμμαχίας. Η εξωφρενική απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ να περάσει η Γροιλανδία στην κατοχή των ΗΠΑ με κάθε τρόπο, έχει συσπειρώσει την Ευρώπη απέναντί του, με τους ηγέτες της Ε.Ε. να προειδοποιούν για «επικίνδυνη διολίσθηση», ενώ σήμερα το απόγευμα, στις 6, οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες για το θέμα.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 10% σε ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν την Δανία, στην υπόθεση της Γροιλανδίας, την οποία θέλει να αποκτήσει. Ο Τραμπ με ανάρτησή του στο δικό του μέσο κoινωνικής δικτύωσης, το Truth Social, δήλωσε ότι θα επιβάλει τον δασμό από την 1η Φεβρουαρίου και θα τον αυξήσει στο 25% τον Ιούνιο, εκτός εάν «επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας». Όπως εξήγησε, οι δασμοί θα εφαρμοστούν στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία. Πρόκειται για τις χώρες που έχουν ήδη στείλει ή έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν ομάδες των ενόπλων τους δυνάμεων στην Γροιλανδία.

«Εδώ και πολλά χρόνια, επιδοτούμε τη Δανία, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, μη επιβάλλοντας τους δασμούς ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αμοιβής. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει — διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το αποτρέψει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουν δύο έλκηθρα με σκύλους για προστασία, το ένα από τα οποία προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία!

Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ειδικά αφού διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου γενικότερα. Πάνω από όλα, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς. Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνδυνο ένα επίπεδο που δεν είναι βιώσιμο ούτε διατηρήσιμο. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να προστατευθεί η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τερματιστεί γρήγορα και χωρίς αμφιβολία», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Αντιδράσεις της Ε.Ε.

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», «οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας», τονίζει στο μήνυμά της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ και σε όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για την Γροιλανδία.

Η Φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της αναφέρθηκε στην άσκηση που λαμβάνει χώρα στη Δανία, τονίζοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι απαραίτητα για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό ενδιαφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ. Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και έχουμε δεσμευτεί να βασιστούμε στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ. Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της».

Μήνυμα ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» έστειλε προς την Ουάσινγκτον ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ, ακόμη και με αναφορές στην πώληση της Γροιλανδίας.

Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι προχωρά στον συντονισμό κοινής απάντησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απειλές αυτές, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, παντού και, φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών-μελών της. Αυτή τη στιγμή συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα», δήλωσε από την Ασουνσιόν της Παραγουάης, λίγο μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο τη δημιουργία της μεγαλύτερης οικονομικής ζώνης στον κόσμο, αλλά και την αποστολή ενός σαφούς πολιτικού μηνύματος. «Σήμερα, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η ειρήνη· όχι η αντιπαράθεση μεταξύ χωρών, αλλά η συνεργασία. Είναι θεμελιώδες να υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο όπου κι αν αυτό παραβιάζεται», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, οφείλουμε να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της. Αν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας για την προάσπισή τους. Αν θέλουμε ευημερία, πρέπει να ανοίγουμε τις αγορές, όχι να τις κλείνουμε· να δημιουργούμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης και όχι να αυξάνουμε τους δασμούς».

Οι δασμοί που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους συμμάχους υπονομεύουν την ευημερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παίζουν το παιχνίδι της Κίνας και της Ρωσίας, δήλωσε απόψε η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να χαίρονται σήμερα. Αυτές είναι που επωφελούνται από τους διχασμούς μεταξύ των συμμάχων», έγραψε η Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, απαντώντας στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στους συμμάχους που αντιστέκονται στο αίτημά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Οι δασμοί κινδυνεύουν να κάνουν την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες φτωχότερες και να υπονομεύσουν την κοινή μας ευημερία. Εάν η ασφάλεια της Γροιλανδίας κινδυνεύει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εντός του ΝΑΤΟ»,.

Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις», δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο «Χ».

Από την πλευρά των Πρασίνων, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Καταρίνα Ντρέγκε ζήτησε η Ευρώπη να μην υποχωρήσει και να δοθεί «σαφής απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ΕΕ θα απαντήσει στις απειλές για δασμούς με δικούς της δασμούς», ενώ επέκρινε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε».

Ως απόδειξη της αδυναμίας της Ευρώπης περιέγραψε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ και τόνισε ότι «είναι καιρός η ΕΕ – και ιδιαίτερα η γερμανική κυβέρνηση – να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία με την Κίνα και άλλους, προκειμένου να αντισταθεί στον Τραμπ». Οι απειλές του για τιμωρητικούς δασμούς προκειμένου να προσαρτήσει την Γροιλανδία «καταδεικνύουν την αδυναμία και την έλλειψη ικανότητας δράσης της Ευρώπης και υπογραμμίζουν επίσης την αποτυχία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον Τραμπ στην εμπορική σύγκρουση».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις των ΗΠΑ σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών κρατών δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η Γαλλία υποστηρίζει την αρχή της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των Εθνών και ότι «κανένας εκφοβισμός και καμιά απειλή» δεν επηρεάζουν τη στάση της στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τον απόλυτο σεβασμό της Γαλλίας στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Παρίσι υποστήριξε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία οικοδομώντας μία συμμαχία κρατών για την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης. «Με βάση αυτή την Αρχή αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη στρατιωτική άσκηση που αποφάσισε η Δανία στη Γροιλανδία», θεωρώντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική αφορά την Ευρώπη.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους δασμολογικές αυξήσεις, ο Γάλλος πρόεδρος τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και εκτός τόπου, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν κατά τρόπο ενιαίο και συντονισμένο στην περίπτωση που αυτές οι δασμολογικές αυξήσεις εφαρμοστούν. «Θα υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι με αυτό το πνεύμα θα συνεννοηθεί με τους εταίρους της Γαλλίας στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι “εξεπλάγη” από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών χωρών εάν η Γροιλανδία δεν “πουληθεί εξ ολοκλήρου” στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, οι οποίες έχουν στείλει στρατιωτικούς στη Γροιλανδία για αναγνωριστική αποστολή, ότι παίζουν ένα “πολύ επικίνδυνο παιχνίδι”.

«Ο στόχος της ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στον οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος, είναι ακριβώς η αύξηση της ασφάλειας στην Αρκτική», απάντησε ο Ράσμουσεν σε μήνυμα που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότσφελντ συναντήθηκαν την Τετάρτη με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα της Γροιλανδίας.

Η Ολλανδία σημείωσε την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που έχουν στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία. Η χώρα είναι σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους για την απάντησή μας, δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών στο Reuters.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα “εντελώς λάθος” τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους του που αντιτίθενται στη βούλησή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία. «Η επιβολή των δασμών σε συμμάχους στο όνομα της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων στους κόλπους του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη. Ασφαλώς, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό απευθείας με την αμερικανική κυβέρνηση», δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του. «Έχουμε καταστήσει σαφές επίσης ότι η ασφάλεια της Αρκτικής έχει σημασία για το σύνολο του ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι πρέπει όλοι μαζί να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή σε διάφορα μέρη της Αρκτικής», συνέχισε. Επανέλαβε την άποψη της Βρετανίας ότι εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία να αποφασίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας.

Η αμερικανική απάντηση

Ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε το Σάββατο ότι εναπόκειται στην Ευρώπη να αποφασίσει εάν θέλει να θέσει νέες απειλές για δασμούς από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη Γροιλανδία.«Οι Ευρωπαίοι, πρέπει να διαχωρίσουν τις εμπορικές σχέσεις από τη Γροιλανδία κι αν προκύψει ζήτημα θα είναι με ευθύνη τους», δήλωσε ο Γκριρ σε δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται πως στη Γροιλανδία πραγματοποιήθηκε μαζική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Νουούκ, με πάνω από 5.000 κατοίκους να συμμετέχουν. Όπως σημειώνεται, άνθρωποι όλων των ηλικιών ταξίδεψαν ακόμη και ώρες για να δώσουν το «παρών» και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά των επεκτατικών σχεδίων των ΗΠΑ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται και θα πρέπει να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αυτοδιάθεση του λαού της», τονίζουν οι διοργανωτές.

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» και «το όχι σημαίνει όχι» έγραφαν οι διαδηλωτές στα πλακάτ, με κάποιους να υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζεται ψυχίατρο και όχι τη Γροιλανδία για να ικανοποιήσει τη μεγαλομανία του.

Η αντίδραση αυτή καταδεικνύει τόσο την ευρωπαϊκή ενότητα όσο και την αποφασιστικότητα των κατοίκων της Γροιλανδίας να προστατεύσουν την εδαφική τους ακεραιότητα και τα δικαιώματά τους έναντι εξωτερικών πιέσεων.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν πτοείται και όπως λέει, συζητάει με το ΝΑΤΟ για το πώς θα καταφέρει να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, κάνοντας πράξη την απειλή του.

Μαχητικά αεροσκάφη εκτελούν στρατιωτικά γυμνάσια στους αιθέρες της Γροιλανδίας, ενώ Ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν την παρουσία τους στην περιοχή, εκφράζοντας τη στήριξή τους στη σύμμαχο Δανία.

Εντωμεταξύ, διακομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου συναντήθηκε στην Κοπεγχάγη με Δανούς και Ολλανδούς ηγέτες σε μια πρωτοβουλία διαλόγου και αποκλιμάκωσης των εντάσεων.

Η επιθυμία του Τραμπ να κατακτήσει τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο και κόστος φαίνεται πως βρίσκει αντίθετους και τους ίδιους τους Αμερικανούς.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, η συντριπτική πλειοψηφία δεν εγκρίνει τις προσπάθειες του προέδρου και μόνο ένας στους 10 πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική βία για να πετύχει το σκοπό του. Διαφωνίες εκφράζονται επίσης και στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών.