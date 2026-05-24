Ρούμπιο: Το πυρηνικό ζήτημα δεν μπορεί να διευθετηθεί μέσα σε 72 ώρες

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν «πολύ σοβαρές συνομιλίες» για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εάν η Τεχεράνη ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, δίνοντας το σήμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί μια ενδιάμεση συμφωνία που δεν θα αφαιρούσε αμέσως από το Ιράν τη δυνατότητα να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

«Δεν μπορείς να κάνεις κάτι για τα πυρηνικά μέσα σε 72 ώρες στο πίσω μέρος μιας χαρτοπετσέτας», δήλωσε ο κ. Ρούμπιο σε σύντομη συνέντευξή του την Κυριακή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νέο Δελχί. «Τα στενά πρέπει να ανοίξουν ξανά αμέσως και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε, υπό συμφωνημένες παραμέτρους, πολύ σοβαρές συνομιλίες για τον εμπλουτισμό, για το εξαιρετικά εμπλουτισμένο ουράνιο και για τη δέσμευσή τους να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα».

Ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ιράν έχουν δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες, αλλά την Κυριακή ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπήρξε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για μια συμφωνία που θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ με τη δέσμευση του Ιράν να απαλλαγεί από το εξαιρετικά εμπλουτισμένο ουράνιό του. Το Ιράν δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχολιασμό, ούτε έχει επιβεβαιώσει τη στάση του σχετικά με το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

«Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να διευθετηθούν τα τεχνικά ζητήματα»

Ο κ. Ρούμπιο επέμεινε ότι η πολιτική του κ. Τραμπ πως το Ιράν δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει. Ωστόσο, έδωσε το σήμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να υιοθετήσουν μια σταδιακή προσέγγιση στις συνομιλίες, μια προσέγγιση που οι επικριτές λένε ότι θα μπορούσε να αφαιρέσει από τον κ. Τραμπ το μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν μπορεί να πάρει χρόνια, αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να διευθετηθούν αυτά τα τεχνικά ζητήματα», δήλωσε ο κ. Ρούμπιο.

Αναφερόμενος στον κ. Τραμπ, πρόσθεσε: «Πάντα θα προτιμά να το αντιμετωπίσει διπλωματικά, μέσω συμφωνιών, και γι’ αυτό θα εξαντλήσουμε κάθε ευκαιρία για να επιτύχουμε μία. Έτσι, αυτή τη στιγμή, έχουμε επτά ή οκτώ χώρες στην περιοχή που υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση, και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αυτή την προσέγγιση».

Ο κ. Ρούμπιο άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ανανεώσουν τις απειλές τους για επίθεση στο Ιράν εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν καρπούς εντός δύο μηνών. «Σε τελική ανάλυση, η προσέγγιση πρέπει να αποδώσει αυτό που θέλουμε να αποδώσει», δήλωσε ο κ. Ρούμπιο. «Αν δεν το κάνει, τότε ο πρόεδρος έχει κάθε επιλογή διαθέσιμη σε αυτόν σε 60 ημέρες, που έχει διαθέσιμη σε αυτόν και τώρα».