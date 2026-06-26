Ρωσία: Ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση από επίθεση με drone στην περιφέρεια Τούλα

Ζημιές υπέστη βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Νοβομοσκόφσκ, στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντμίτρι Μιλιάγεφ.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε, σε ανάρτησή του στο Telegram, ότι η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στην περιοχή Στσόκινο.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την έκταση των ζημιών ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Πηγή: Reuters