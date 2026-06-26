Ρωσία: Ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση από επίθεση με drone στην περιφέρεια Τούλα

Επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Νοβομοσκόφσκ, στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας. Μία γυναίκα τραυματίστηκε στην περιοχή Στσόκινο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία
(Russian Defense Ministry Press Service via AP, File)
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ζημιές υπέστη βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Νοβομοσκόφσκ, στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντμίτρι Μιλιάγεφ.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε, σε ανάρτησή του στο Telegram, ότι η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στην περιοχή Στσόκινο.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής την έκταση των ζημιών ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Πηγή: Reuters

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ