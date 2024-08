Ρωσία: Νεκροί οι 4 κρατούμενοι – στασιαστές σε φυλακή στα νότια της χώρας – Έσφαξαν φύλακες και ζητούσαν 2 εκατ. δολάρια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με την έφοδο των ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας μπήκε ο επίλογος στην κατάσταση ομηρείας σε φυλακή του Βόλγκογκραντ στη Νότια Ρωσία που συνέβη νωρίτερα την Παρασκευή (23/8). Τέσσερις κρατούμενοι που φέρονται να είναι μέλη του ISIS, αφού πήραν αιχμαλώτους 8 συγκρατούμενούς τους με την απειλή μαχαιριών τραυμάτισαν θανάσιμα τουλάχιστον τέσσερις φύλακες, που αποτυπώνεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

