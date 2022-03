Ρωσία: “Επικίνδυνη προβοκάτσια” από τον ουκρανικό στρατό στο Τσερνόμπιλ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έκανε λόγο για «επικίνδυνη προβοκάτσια» κατηγορώντας τον ουκρανικό στρατό ότι έπληξε τις γραμμές ηλεκτροδότησης και έναν υποσταθμό που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.

Νωρίτερα σήμερα η Ουκρανία προειδοποίησε για τον κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του σταθμού στη διάρκεια εχθροπραξιών μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι δυνατές λόγω των εχθροπραξιών. Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ βρίσκεται σε ζώνη αποκλεισμού και περιλαμβάνει ανενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και εγκαταστάσεις ραδιενεργών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα προειδοποίησε ότι είναι πιθανόν να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, αν συνεχισθεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ενώ δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να κηρύξει προσωρινή κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψει την αποκατάσταση του προβλήματος.

«Οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ έχουν 48ωρη ικανότητα παροχής ενέργειας στον σταθμό του Τσερνόμπιλ. Έπειτα από αυτό, τα συστήματα ψύξης της δεξαμενής αποθήκευσης χρησιμοποποιημένου πυρηνικού καυσίμου θα σταματήσουν να λειτουργούν και οι διαρροές ραδιενέργειας θα είναι επικείμενες», έγραψε στο Twitter.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022