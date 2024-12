Πούτιν: Ο εκνευρισμός του με δημοσιογράφο του BBC – «Η Δύση έκανε τα στραβά μάτια όταν ο Γιέλτσιν έπινε»

Επί 4,5 ώρες ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Ο Πούτιν, όμως, εμφανίστηκε έντονα εκνευρισμένος με την ερώτηση του Βρετανού ανταποκριτή του δικτύου BBC στην Ρωσία, Στιβ Ρόζενμπεργκ.

Ο Ρόζενμπεργκ ρώτησε τον Πούτιν αν πράγματι προστάτευσε την Ρωσία, όπως του είχε ζητήσει ο Μπόρις Γιέλτσιν όταν του έδωσε τα ηνία της χώρας. «Πριν από ακριβώς 25 χρόνια, ο Μπόρις Γέλτσιν παραιτήθηκε, σας παρέδωσε την εξουσία και σας είπε να φροντίσετε τη Ρωσία. Περίπου 25 χρόνια αργότερα, πιστεύετε ότι έχετε φροντίσει για τη Ρωσία;» ρώτησε ο δημοσιογράφος.

Και συνέχισε: «Γιατί κοιτάζοντας καλύτερα, τι βλέπουμε; Βλέπουμε σημαντικές απώλειες στη λεγόμενη “ειδική στρατιωτική επιχείρηση” που κηρύξατε. Βλέπουμε Ουκρανούς στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ. Επικρίνετε την επέκταση του ΝΑΤΟ, αλλά τώρα υπάρχει περισσότερο ΝΑΤΟ στα σύνορα της Ρωσίας: Η Σουηδία και η Φινλανδία. Κυρώσεις, υψηλός πληθωρισμός, δημογραφικά προβλήματα. Πιστεύετε ότι έχετε φροντίσει τη χώρα σας;».

Ο Πούτιν φάνηκε ενοχλημένος από την ερώτηση και την αναφορά στον Γιέλτσιν και απάντησε σε υψηλούς τόνους. «Ναι, και νομίζω ότι όχι απλά την έχω φροντίσει αλλά νομίζω ότι απομακρυνθήκαμε από το χείλος της αβύσσου, διότι με όλα όσα συνέβαιναν στη Ρωσία πριν από αυτό οδεύαμε προς την πλήρη, ολοκληρωτική απώλεια της κυριαρχίας μας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Χωρίς κυριαρχία, η Ρωσία δεν μπορεί να υπάρξει ως ανεξάρτητο κράτος. Επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό που είπατε για τον Μπόρις Γέλτσιν. [Η Δύση] τον χτυπούσε πατροναριστικά στον ώμο. Έκαναν τα στραβά μάτια όταν έπινε. Ήταν ευπρόσδεκτος σε όλους τους δυτικούς κύκλους», ανέφερε ο Πούτιν.

Ωστόσο υποστήριξε ότι όταν ο Γέλστιν άσκησε κριτική στο ΝΑΤΟ για τον πόλεμο κατά της Γιουγκοσλαβίας τη δεκαετία του 1990 τότε η Δύση άρχισε να γελοιοποιεί. «Τη στιγμή που ύψωσε τη φωνή του υπέρ της Γιουγκοσλαβίας, τη στιγμή που είπε ότι αυτό αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, τη στιγμή που είπε ότι είναι απαράδεκτο στη σύγχρονη Ευρώπη να χτυπάει κανείς το Βελιγράδι, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, άρχισαν αμέσως να του την πέφτουν – να τον βρίζουν, να λένε ότι είναι μεθύστακας και ούτω καθεξής», τόνισε ο Πούτιν.

Και πρόσθεσε: «Δεν το θυμάστε αυτό; Έκανα τα πάντα για να μπορέσει η Ρωσία να είναι ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος που είναι ικανό να παίρνει αποφάσεις για τα δικά του συμφέροντα και όχι για τα συμφέροντα των χωρών που την έσερναν προς το μέρος τους, που την χτυπούν στον ώμο για να σε χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς». «Θα μπορούσα να σταματήσω εκεί. Ξέρω ότι έχετε απαριθμήσει μια σειρά από πράγματα που φαίνεται να ενισχύουν τα επιχειρήματά σας. Είπατε για τον πληθωρισμό – ναι, υπάρχει πληθωρισμός, θα τον καταπολεμήσουμε. Αλλά έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Είμαστε στην τέταρτη θέση στον κόσμο όσον αφορά την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης (PPP). Παρακαλώ πείτε το αυτό στους αναγνώστες σας. Πρώτη θέση στην Ευρώπη, πολύ μπροστά από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν νομίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι καν στην πρώτη πεντάδα», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

I asked Vladimir Putin: “25 years ago Yeltsin handed you power & told you ‘Take care of Russia.’ Do you think you have? In light of significant losses in Ukraine, Ukrainian troops in Kursk region, sanctions, inflation…” Here’s his reply. Producer @LizaShuvalova @BenTavener pic.twitter.com/60G9ncVZiy

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 19, 2024