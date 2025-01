ΠΟΥ: Η αποκατάσταση του συστήματος υγείας στη Γάζα θα είναι περίπλοκο και δύσκολο καθήκον

Η αποκατάσταση του συστήματος υγείας στη Λωρίδα της Γάζας θα είναι «περίπλοκο και δύσκολο καθήκον» έπειτα από 15 και πλέον μήνες καταστροφικού πολέμου, προειδοποίησε χθες Κυριακή ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Η αντιμετώπιση των τεράστιων υγειονομικών αναγκών και η αποκατάσταση του συστήματος υγείας θα είναι περίπλοκο και δύσκολο καθήκον, με δεδομένα το εύρος των καταστροφών, την επιχειρησιακή περιπλοκότητα και τους περιορισμούς που υπάρχουν», τόνισε ο Δρ. Τέντρος μέσω X.

The ceasefire in #Gaza and the start of the hostage and prisoner release process bring great hope for millions of people whose lives have been ravaged by the conflict.

It is a moment I have been calling and hoping for.

However, addressing the massive health needs and… pic.twitter.com/Lyfuyab9Sw

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 19, 2025