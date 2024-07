Πορτογαλία: Αποζημιώσεις από την Καθολική Εκκλησία στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη της – «Δεν θα είναι συμβολικές» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Καθολική Εκκλησία της Πορτογαλίας θα καταβάλει οικονομικές αποζημιώσεις «ανάλογα με τη βαρύτητα» της σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστησαν τα θύματα από μέλη της, μετά τη δημοσιοποίηση μιας έκθεσης-σοκ το 2023, όπως ανέφερε σήμερα σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Συνόδου των Επισκόπων, οι οικονομικές αποζημιώσεις δεν έχουν σκοπό να «διαγράψουν ό,τι δεν μπορεί να διαγραφεί», όμως «θα πρέπει να είναι ανάλογες με τη βαρύτητα της βλάβης που υπέστησαν τα θύματα».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Report finds over 4,800 children abused by members of Portugal’s Catholic Church https://t.co/Ax03VfTEf4 via @YouTube

Δεν θα είναι απλώς μια «συμβολική» αποζημίωση, διευκρινίζει η σύνοδος των Πορτογάλων επισκόπων, που δημοσιοποίησε σήμερα τη ρύθμιση για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα θύματα τα οποία διεκδικούν αποζημιώσεις.

Η απόφαση να αποζημιωθούν τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, είτε πρόκειται για παιδιά είτε για ευάλωτους ενήλικες, από μέλη της Εκκλησίας, είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Τα αιτήματα για αποζημίωση θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2024.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν από το ταμείο της πορτογαλικής Συνόδου των Επισκόπων, που δημιουργήθηκε με αυτό τον σκοπό και θα χρηματοδοτηθεί με τρόπο «αλληλέγγυο» από όλες τις επισκοπές της χώρας.

Δείτε σχετικό βίντεο:

More than 4,800 victims of sexual abuse uncovered in Portugal’s Catholic Church – BBC News https://t.co/3z1TpEOFbK via @YouTube

— ANGEL GUADIANIA (@AngelGGuadiania) July 25, 2024