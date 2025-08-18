Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία συμφωνεί με τις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία συμφωνεί με τις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο

Η Ρωσία συμφωνεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία πρέπει να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο, αλλά και η Μόσχα χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, πρέσβης της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

«Πολλοί ηγέτες των κρατών της #ΕΕ τονίζουν ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας ή εγγυήσεις για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουλιάνοφ στο X. «Η Ρωσία συμφωνεί με αυτό. Αλλά έχει το ίδιο δικαίωμα να αναμένει ότι η Μόσχα θα λάβει αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:45 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 13 τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας λίγο πριν τις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο

Οι ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για δεκατρείς τραυματίες σε ρωσικά πλή...
04:37 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Προεδρικές εκλογές στη Βολιβία: Ο κεντρώος Ροντρίγκο Παζ προηγείται – Πιθανός δεύτερος γύρος, σύμφωνα με την Unitel TV

Στη Βολιβία, τα πρώτα exit polls δείχνουν προβάδισμα για τον κεντρώο γερουσιαστή Ροντρίγκο Παζ...
04:21 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Κίνα: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 3 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες στο βορρά

Εννιά εκδρομείς έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις εξακολουθούσαν να αγνοούνται στη βόρεια Κίν...
04:13 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ιράν: Επτά τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με κρατικό ΜΜΕ

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν χθες Κυριακή επτά μέλη τζιχαντιστικής οργάνωσης που πρ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»