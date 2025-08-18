Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία συμφωνεί με τις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο

Η Ρωσία συμφωνεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία πρέπει να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο, αλλά και η Μόσχα χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, πρέσβης της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, νωρίς το πρωί της Δευτέρας.
«Πολλοί ηγέτες των κρατών της #ΕΕ τονίζουν ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας ή εγγυήσεις για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουλιάνοφ στο X. «Η Ρωσία συμφωνεί με αυτό. Αλλά έχει το ίδιο δικαίωμα να αναμένει ότι η Μόσχα θα λάβει αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας».
Many leaders of #EU states emphasise that a future peace agreement should provide reliable security assurances or guarantees for Ukraine. Russia agrees with that. But it has equal right to expect that Moscow will also get efficient security guarantees. What the West has to…
