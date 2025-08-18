Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία συμφωνεί με τις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο

Η Ρωσία συμφωνεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία πρέπει να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στο Κίεβο, αλλά και η Μόσχα χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσε ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, πρέσβης της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη, νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

«Πολλοί ηγέτες των κρατών της #ΕΕ τονίζουν ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να παρέχει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας ή εγγυήσεις για την Ουκρανία», δήλωσε ο Ουλιάνοφ στο X. «Η Ρωσία συμφωνεί με αυτό. Αλλά έχει το ίδιο δικαίωμα να αναμένει ότι η Μόσχα θα λάβει αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας».