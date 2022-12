Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου – «Ήταν UAV – καμικάζι» λέει ο δήμαρχος

Εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Κιέβου το πρωί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος έκανε λόγο για επίθεση των Ρώσων με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη – καμικάζι.

«Εκρήξεις στην συνοικία Σεβτσενκίβσκι. Οι υπηρεσίες βρίσκονται καθ’ οδόν. Λεπτομέρειες αργότερα», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας κατόπιν πως καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα δέκα UAVs ιρανικής κατασκευής στο Κίεβο και περίχωρά του.

A fragment from a drone damaged 2 administrative buildings in Shevchenko district of Kyiv. pic.twitter.com/6dUkzEDMVL

— NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2022