Qatar Gate: Και το Μαρόκο στο στόχαστρο της δικαιοσύνης

Ο Παντσέρι θεωρείται ύποπτος ότι «παρενέβη πολιτικά σε ευρωβουλευτές υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου, έναντι πληρωμής». Εδώ και αρκετές ημέρες, η Le Soir , μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει το παρασκήνιο της έρευνας για το Qatar Gate, που συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία έφερε την «πτώση» μιας αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου και είδε τον Μαρκ Ταραμπέλλα να βγαίνει εκτός κόμματος.

Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ βρέθηκαν σε μετρητά από ανακριτές στο Βέλγιο, ένα μεγάλο μέρος των οποίων ανήκουν στον ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι. Τα χρήματα θεωρείται πως έχουν προέλευση από το Κατάρ και η έρευνα επικεντρώνεται στη δράση του κράτους του Κόλπου. Όμως από δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Morgen και διάφορα άλλα διεθνή μέσα (πολλές ιταλικές εφημερίδες και ένα Μαροκινό site) φαίνεται ότι και το Μαρόκο βρίσκεται στο στόχαστρο της δικαιοσύνης.

Ο Παντσέρι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι ύποπτος ότι «παρενέβη πολιτικά σε Ευρωπαίους βουλευτές υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου έναντι πληρωμής», κάτι που γνώριζαν η σύζυγός του, η κόρη του και η φίλη της, με την τελευταία μάλιστα να φέρεται να είχε δώσει οδηγίες στον Παντσέρι για το πώς θα ξοδέψουν τα χρήματα που αποκτήθηκαν.

Η σύζυγος και η κόρη του, συμμετείχαν «στη μεταφορά δώρων», που έκανε ο Μαροκινός πρέσβης στην Πολωνία, Abderrahim Atmoun. Η Morgen προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς αποτέλεσμα. Τα έγγραφα αναφέρουν ακόμη και διακοπές Χριστουγέννων με τιμή όχι μικρότερη από 100.000 ευρώ.

«Το ζεύγος Παντσέρι, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε την πιστωτική κάρτα ενός τρίτου προσώπου, που ονομάζεται “γίγαντας”», προκύπτει από τα έγγραφα. Αυτός ο «γίγαντας» είναι μάλλον ο Μαροκινός πρέσβης, έστω κι αν δεν αναφέρεται ξεκάθαρα.

Ο Παντσέρι και ο Atmoun περιγράφουν τους εαυτούς τους ως «καλούς φίλους» στα κοινωνικά δίκτυα και συναντώνται τακτικά ως συμπρόεδροι ενός σώματος για ανταλλαγές μεταξύ του ευρωπαϊκού και του μαροκινού κοινοβουλίου.

Το 2013 ο Παντσέρι επισκέφτηκε και τον Atmoun στο Μαρόκο, παρέα με τον Μαρκ Ταραμπέλλα και λίγα χρόνια αργότερα με τον σύντροφο της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Η Πορτογαλίδα σοσιαλίστρια Ana Gomes, επίσης πρώην ευρωβουλευτής, αναφέρει στο Twitter το Μαρόκο ως πιθανό χρηματοδότη του Παντσέρι με αντάλλαγμα ευνοϊκές θέσεις σε ευαίσθητα θέματα όπως η Δυτική Σαχάρα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Not just #Qatar. #Morocco should have been financing Antonio Panzeri & pals since long at the @Europarl_EN. To frustrate resolutions on #WesternSahara and #HumanRights in Morocco. I cannot count the fights we had on those topics… https://t.co/E9qKKQGdBZ

— Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) December 13, 2022