Περού: Οποιαδήποτε έρευνα σε βάρος εν ενεργεία προέδρου αναστέλλει το Συνταγματικό Συμβούλιο

Το Συνταγματικό Συμβούλιο –κορυφαίο δικαστικό όργανο– του Περού ανέστειλε κάθε πιθανότητα να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος αρχηγού του κράτους εν ενεργεία, χαλαρώνοντας έτσι την πίεση που υφίστατο η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, αντιμέτωπη με τρεις έρευνες, που πλέον δεν θα συνεχιστούν παρά μετά το τέλος της θητείας της, τον Ιούλιο του 2026, δυνάμει απόφασής του που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Η υπεράσπιση της κυρίας Μπολουάρτε, 63 ετών, δικηγόρου, υπέβαλε αίτημα στο Συνταγματικό Συμβούλιο τον Απρίλιο, μετά τις έρευνες πέρυσι στο σπίτι της και στην προεδρία στο πλαίσιο της υπόθεσης «Rolexgate», σκανδάλου που ξέσπασε όταν εμφανίστηκε να φοράει πολυτελή ακριβά ρολόγια και κοσμήματα αδήλωτα στις φορολογικές δηλώσεις της. Η εισαγγελία υποπτεύεται πως επρόκειτο για δωροληψία.

Εκκρεμεί επίσης άλλη έρευνα σε βάρος της, για τους θανάτους 50 και πλέον ανθρώπων στην καταστολή των ταραχών που ξέσπασαν αφού ορκίστηκε πρόεδρος τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς ο προκάτοχός της Πέδρο Καστίγιο, του οποίου ήταν η αντιπρόεδρος, παύτηκε από το κοινοβούλιο.

Ακόμη, αντιμετωπίζει έρευνα για «εγκατάλειψη καθήκοντος» επειδή έκανε πλαστική στη μύτη χωρίς να ενημερώσει το Κογκρέσο, όπως την υποχρέωνε ο νόμος.

Η κ. Μπολουάρτε δηλώνει αθώα και στις τρεις υποθέσεις.

Η επαναβεβαίωση της ασυλίας της κατά τη διάρκεια της θητείας της «θα υπηρετήσει τη δημοκρατία, δεν θα υπάρξει ατιμωρησία. Θα ολοκληρώσει τη θητεία της και μετά θα γίνουν έρευνες» για τις τρεις υποθέσεις, διαβεβαίωσε δικηγόρος της περουβιανής προεδρίας, ο Τζόσεφ Κάμπος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

