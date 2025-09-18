Περού: Ανακαλύφθηκε απολίθωμα δελφινιού ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών

Enikos Newsroom

διεθνή

Περού: Ανακαλύφθηκε απολίθωμα δελφινιού ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών
Φωτογραφία: Reuters

Παλαιοντολόγοι παρουσίασαν χθες, Τετάρτη, στη Λίμα το απολίθωμα προϊστορικού δελφινιού που έχει ακόμη ελάχιστα μελετηθεί, ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών, το οποίο βρέθηκε τον Ιούλιο στο νότιο Περού.

Ο μήκους τριάμισι μέτρων απολιθωμένος σκελετός αυτού του Lomacetus βρέθηκε σχεδόν ανέπαφος στην έρημο του Οκουκάχε, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της περουβιανής πρωτεύουσας.

«Είναι ένα είδος δελφινιού», το οποίο ζούσε «πριν από περίπου 12 εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε στο AFP ο παλαιοντολόγος Μάριο Γκαμάρα στο πέρας συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Γεωλογίας, Ορυχείων και Μεταλλουργίας.

«Έχουμε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό, γεγονός το οποίο επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μελέτες για ολόκληρο το ζώο: πώς μετακινείτο, πώς κολυμπούσε, τι έτρωγε ή πόσα χρόνια ζούσε», εξήγησε ο ειδικός.

Φωτογραφία: Reuters

Η Οκουκάχε είναι μια έρημος που είναι πολύ δημοφιλής στους παλαιοντολόγους. Πριν από λίγο περισσότερο από είκοσι χρόνια βρέθηκαν εκεί τα απολιθώματα φαλαινών, δελφινιών, καρχαριών κι άλλων ειδών της Μειοκαίνου – περίοδος που άρχισε πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια και τελείωσε πριν από περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυρί Cottage ή στραγγιστό γιαούρτι: Ποιο είναι το πιο υγιεινό σνακ με περισσότερη πρωτεΐνη

ΠΟΕΔΗΝ: Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές οι μονάδες υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μείωση των επιτοκίων της Fed έφερε άνοδο στον Γενικό Δείκτη μετά τα πτωτικά σερί

Μηναία αμοιβή 746,80 ευρώ σε 7 ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: Η διαδικασία και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η νέα εφαρμογή της Google για Windows φέρνει μια μπάρα αναζήτησης τύπου Spotlight στον υπολογιστή

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την αποστολή της ζωής σας
περισσότερα
15:22 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Ο Πούτιν «ξεζουμίζει» τον Κιμ και εκμεταλλεύεται τα ανταλλάγματα της Βόρειας Κορέας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και στη Βόρεια Κορέα έχει υπογραμμίσει την ανισότητ...
14:59 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Πάπας Λέων για ΛΟΑΤΚΙ: Απίθανο να αλλάξουν οι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας για τον γάμο και την σεξουαλικότητα

«Είναι απίθανο να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον οι αρχές της Καθολικής Εκκλησίας, σε ό,τι αφορά το...
14:33 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Απεργία και μαζικές διαδηλώσεις κατά της λιτότητας ασκούν πίεση στον Μακρόν – 80.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Εκπαιδευτικοί, μηχανοδηγοί στους σιδηροδρόμους, φαρμακοποιοί και προσωπικό νοσοκομείων απεργού...
13:39 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Φλόριντα: Θανατοποινίτης επέμεινε ότι είναι αθώος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του – Τα τελευταία λόγια του

Την Τετάρτη, στη Φλόριντα, ο 63χρονος θανατοποινίτης Ντέιβιντ Πίτμαν, που βρισκόταν επί 34 χρό...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος