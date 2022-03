Πελόζι κατά Πούτιν: Οι φήμες για καρκίνο και ομίχλη εγκεφάλου – “Κάτι δεν πάει καλά”

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι δήλωσε ότι άκουσε εικασίες ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει καρκίνο ή ομίχλη στον εγκέφαλο από την Covid-19, αλλά και ότι θα μπορούσε απλώς να είναι ένας «έξαλλος νταής».

Ωστόσο, φαινόταν να “παγώνει” το σενάριο ότι ο Ρώσος ηγέτης είναι σε ψυχικά επιδεινούμενη κατάσταση με βάση τις συναντήσεις που είχε με παγκόσμιους ηγέτες.

«Δεν ξέρω τι πάει λάθος μαζί του. Έχω συναντηθεί με ορισμένους αρχηγούς κρατών που έχουν συναντηθεί μαζί του [τον Πούτιν] και θεωρούν ότι το κακό αυτό θα είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν κάνουν διάγνωση για την υγεία του», είπε η Πελόζι από την Καλιφόρνια σε μια τηλεοπτική εμφάνιση στο MSNBC.

“Κάποιοι λένε ότι έχει καρκίνο και κάποιοι λένε ότι έχει “ομίχλη εγκεφάλου” από τον COVID. Άλλοι άνθρωποι απλώς πιστεύουν ότι είναι ένας εντελώς μαινόμενος νταής. Αλλά ό,τι κι αν είναι, ο λαός της Ουκρανίας πληρώνει το τίμημα για αυτό. Δυστυχώς και ο λαός της Ρωσίας θα πληρώσει λόγω των κυρώσεων για τις πράξεις του Πούτιν. Αυτό είναι άκρως απαράδεκτο για την πολιτισμένη ανθρώπινη συμπεριφορά, για τον Πούτιν να πηγαίνει εκεί και να επιτίθεται σε αστικά κέντρα, να φτιάχνει ιστορίες για αυτούς», συνέχισε.

«Θα ήλπιζες ότι θα υπήρχε κάποιος στη Ρωσία που θα τον έλεγχε».

Ο γερουσιαστής Marco Rubio, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, αμφισβήτησε τη διανοητική ικανότητα του Πούτιν στο Twitter αυτή την εβδομάδα.

«Μακάρι να μπορούσα να μοιραστώ περισσότερα, αλλά προς το παρόν μπορώ να πω ότι είναι αρκετά προφανές σε πολλούς ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Πούτιν», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν πάντα δολοφόνος, αλλά το πρόβλημά του τώρα είναι διαφορετικό και σημαντικό. Θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι αυτός ο Πούτιν θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδρούσε πριν από 5 χρόνια».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι ο 69χρονος Πούτιν, «φαίνεται να έχει κάποιο νευρο/ψυχολογικό πρόβλημα».

