Πάπας Λέων Γ’: Μήνυμα ειρήνης στην πρώτη του επίσκεψη στη Μέση Ανατολή – «Οι συγκρούσεις διακυβεύουν την ανθρωπότητα» – Τι είπε για την Τουρκία

Ο Πάπας Λέων XIV προειδοποίησε για «συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο» σε μια παθιασμένη ομιλία του προς πολιτικούς ηγέτες και νομοθέτες στην Τουρκία, με φόντο τις πολυάριθμες συγκρούσεις στην περιοχή.

«Βιώνουμε σήμερα μια φάση που χαρακτηρίζεται από αυξημένο επίπεδο συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, τροφοδοτούμενη από τις επικρατούσες στρατηγικές οικονομικής και στρατιωτικής δύναμης. Αυτό επιτρέπει αυτό που ο Πάπας Φραγκίσκος ονόμασε έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που διεξάγεται τμηματικά», δήλωσε ο Λέων, στην συγκέντρωση της πολιτικής ελίτ, στο προεδρικό Μέγαρο, στην Άγκυρα.

Ο Λέων έκανε μια αυστηρή αξιολόγηση της παγκόσμιας τάξης που αποσταθεροποιείται από «φιλοδοξίες και επιλογές που καταπατούν τη δικαιοσύνη και την ειρήνη». Είναι η πρώτη διπλωματική περιοδεία του στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε ηγέτης του καθολικού κόσμου τον Μάιο. «Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκύψουμε σε αυτό», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός πάπας. «Το μέλλον της ανθρωπότητας διακυβεύεται».

Γέφυρα σε Ανατολή και Δύση

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ κάλεσε την Τουρκία «να γίνει παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς» εφιστώντας την προσοχή κατά της «ομογενοποίησής» της, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

«Μπορεί η Τουρκία να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και προσέγγισης ανάμεσα στους λαούς στην υπηρεσία μίας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης», δήλωσε ο πάπας τονίζοντας ότι η χώρα αποτελεί επίσης «ένα σταυροδρόμι ευαισθησιών».

Εκ της γεωγραφικής της θέσεως και της πολυμορφίας της, «η χώρα αυτή αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών», δήλωσε ο Λέων ΙΔ’ κατά την πρώτη του ομιλία ενώπιον των αρχών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και του διπλωματικού σώματος στο προεδρικό συγκρότημα.

Ο Λέων έκανε τις δηλώσεις ενώπιον του προέδρου της Τουρκίας το κόμμα του οποίου έχει από το 2002 τη διακυβέρνηση της ως επί το πλείστον σουνιτικής μουσουλμανικής κοσμικής χώρας και ενώ καταγγέλλεται η αυταρχική στροφή της τουρκικής εξουσίας, μέσω της οπισθοχώρησης της ελευθερίας της έκφρασης, μέσω των μαζικών συλλήψεων διαδηλωτών, δημοσιογράφων, ακόμα και αιρετών αρχόντων, μετά τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου τον Μάρτιο.

Η καταστολή έχει αυξηθεί μετά τις δημοτικές εκλογές του Μαρτίου 2024 και την εκλογική ήττα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγίπ Ερντογάν. «Μία κοινωνία δεν είναι ζωντανή αν δεν είναι πλουραλιστική», τόνισε ο πάπας αναφερόμενος στις χριστιανικές μειονότητες που δεν αποτελούν παρά το 0,1% του πληθυσμού των 86 εκατομμυρίων κατοίκων και συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά της άνισης μεταχείρισης και της αίσθησης του αποκλεισμού.

«Οι Χριστιανοί συμβάλλουν στην ενότητα της Τουρκίας»

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι χριστιανοί, που αποτελούν και αισθάνονται αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής ταυτότητας (…) έχουν επίσης τη βούληση να συμβάλουν θετικά στην ενότητα της χώρας σας», είπε ο Λέων ΙΔ’.

«Σε μια κοινωνία όπως η κοινωνία της Τουρκίας, όπου η θρησκεία διαδραματίζει ορατό ρόλο, είναι θεμελιώδους σημασίας να τιμάται η αξιοπρέπεια και η ελευθερία όλων των τέκνων του Θεού: γυναικών και ανδρών, συμπατριωτών και αλλοδαπών, φτωχών και πλούσιων».

Σε μια χώρα που τιμά τον ρόλο της οικογένειας και της μητέρας, ο Λέων ΙΔ’ μίλησε για τη σημασία των γυναικών στους κόλπους της κοινωνίας «χάρη στις σπουδές τους και στην ενεργή συμμετοχή τους στην επαγγελματική, πολιτιστική και πολιτική ζωή».

«Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να εκτιμηθούν οι σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση, υπέρ της οικογένειας και της συμβολής των γυναικών στην άνθηση της κοινωνικής ζωής», είπε ο πάπας. «Με τη συμβολή της Τουρκίας, θα συνεργαστούμε για έναν καλύτερο κόσμο», είπε ο Ποντίφικας.

(Πηγές: CNN-ΑΠΕ)