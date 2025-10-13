Πάνω από 3.500 πολίτες της Δομινικανής Δημοκρατίας απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

Enikos Newsroom

διεθνή

Πάνω από 3.500 πολίτες της Δομινικανής Δημοκρατίας απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

Συνολικά 3.581 υπήκοοι της Δομινικανής Δημοκρατίας απελάθηκαν μέχρι στιγμής από τις ΗΠΑ εντός 2025, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας της Καραϊβικής.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που απελάθηκαν τα «2.452 (το 68,47%» κατηγορήθηκε για «παράνομη μετανάστευση» στην αμερικανική επικράτεια, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης (DGM).

«Οι αριθμοί αυξήθηκαν αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια και την οικονομία, αποφάσισε να σκληρύνει την πολιτική του για την απέλαση μεταναστών, ιδίως λόγω του νομικού καθεστώτος τους, των ποινικών μητρών τους ή επειδή ήγειραν, σύμφωνα με τις αρχές, δυνητικό κίνδυνο για τη χώρα αυτή», συνεχίζει το δελτίο Τύπου της DGM.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που απελάθηκαν 533 φέρονται να ενέχονταν σε αδικήματα σχετιζόμενα με τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών, 126 κατηγορούμενοι για επιθέσεις, 101 για άσκηση βίας, 67 για οπλοφορία, 42 για αδικήματα σεξουαλικής φύσης, 35 για ανθρωποκτονίες, 22 για απάτες και 17 για χρήση ψευδών εγγράφων.

Κάποιοι από τους ανθρώπους που απελάθηκαν κατηγορήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος, εμπορία σάρκας και διακίνηση μεταναστών, πρόσθεσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι.

Οι επαναπατρισθέντες οδηγήθηκαν σε κέντρο κράτησης στην Άινα (νοτιοδυτικά) για εξακρίβωση στοιχείων. Όσοι δεν αντιμετώπιζαν ποινικές διώξεις στη χώρα αφέθηκαν ελεύθεροι και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους. Αυτοί που είχαν ποινικό μητρώο ή εκκρεμούσαν ποινικές υποθέσεις σε βάρος τους παραπέμφθηκαν στη γενική εισαγγελία, ανέφερε η DGM.

Η Δομινικανή Δημοκρατία εφαρμόζει επίσης εξαιρετικά σκληρή πολιτική για να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση Αϊτινών.

Ο πρόεδρος Λουίς Αμπιναδέρ έχει πολλαπλασιάσει τις εφόδους και τις απελάσεις, έχει αναστείλει τις χορηγήσεις θεωρήσεων διαβατηρίων κι έχει ενισχύσει την παρουσία του στρατού στα σύνορα, όπου ανεγείρεται εξάλλου τείχος διαχωρισμού από την Αϊτή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

