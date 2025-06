Πακιστάν: Τον Ντόναλντ Τραμπ προτείνει για Νόμπελ Ειρήνης το Ισλαμαμπάντ

Η πακιστανική κυβέρνηση ανακοίνωση την Παρασκευή (20/6) πως προτείνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενο την «αποφασιστική διπλωματική του παρέμβαση» στην πρόσφατη κρίση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για την αποτροπή μιας δυνητικά καταστροφικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της πακιστανικής κυβέρνησης στην πλατφόρμα Χ, το Ισλαμαμπάντ επαίνεσε τον Τραμπ για την καθοριστική παρέμβασή του, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και απέτρεψε μια ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη.

Government of Pakistan Recommends President Donald J. Trump for 2026 Nobel Peace Prize

The Government of Pakistan has decided to formally recommend President Donald J. Trump for the 2026 Nobel Peace Prize, in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal…

