Πακιστάν: Τέσσερις νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη σε λαϊκή αγορά – Την ευθύνη ανέλαβε το ΙΚ

Τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αστυνομίας σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη (2/7) στο βορειοδυτικό Πακιστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ο περιφερειακός βραχίονας της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματικού των υπηρεσιών επιβολής της τάξης, που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επιπλέον, 11 άτομα τραυματίστηκαν στην έκρηξη, η οποία εκδηλώθηκε κοντά σε λαϊκή αγορά, όπως ανέφερε ο Ουάκας Ραφίκ, αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Μπατζόρ της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Update: An area assistant commissioner was among at least four people killed when a roadside bomb blast tore through their vehicle in #Pakistan’s northwestern volatile Bajaur district bordering #Afghanistan. Police reported that the explosion also injured 11 people. pic.twitter.com/XpVaFmRnGb

