Ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου
X: @EuroPostAgency

Μονάδα του στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας έπληξε σήμερα το σύμπλεγμα διυλιστηρίων της Bachneft PJSC NOVOIL στην Ούφα του Μπαχκορτοστάν, μετέδωσε το Bloomberg News.

Ουκρανικό drone συνετρίβη σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες μονάδες διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε Ρώσος αξιωματούχος.

«Σήμερα, εγκατάσταση της Bachneft έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης με drones. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης», δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπαχκορτοστάν Ράντι Καμπίροφ στο Telegram προσθέτοντας ότι οι ζημιές δεν είναι σημαντικές.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, το Κίεβο πραγματοποιεί επιθέσεις κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου για να πλήξει την ικανότητα χρηματοδότησης του πολέμου από την Μόσχα.

Κύμα τέτοιων ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών διυλιστηρίων κατά την διάρκεια του καλοκαιριού έπληξε την παραγωγή πολλών από αυτά και προκάλεσε άνοδο των τιμών του καυσίμου.

Το 2016, το Κρεμλίνο είχε περιγράψει το διυλιστήριο της Ούφα ως «ένα από τα μεγαλύτερα» της Ρωσίας που παράγει περισσότερα από 150 είδη πετρελαϊκών προϊόντων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές που βάζουν «φωτιά» στο κρεβάτι – Προσφέρουν καλύτερες στύσεις, σύμφωνα με το Κλίβελαντ

Julianne Moore: Τι της συνέβη και άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή – Η νόσος που φοβάται

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση για επιχορήγηση ύψους έως 200.000 ευρώ

Καταβολή επιδόματος κυοφορίας και λοχείας σε μητέρες: Τι διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας για τη νέα ρύθμιση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Το μυστήριο πίσω από τη «Βάρκα του Ιησού» που συνδέεται με το θαύμα του βαδίσματος στο νερό
περισσότερα
22:03 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας – Παραμένει σε επιφυλακή η Πολωνία

Λήξη συναγερμού στην Πολωνία,  λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου από ρωσικά drones.  Ο Πολωνό...
21:55 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τσάρλι Κερκ: Γιατί ο λόγος του ενέπνεε τους υποστηρικτές του και εξόργιζε τους αντιπάλους του – Η ερώτηση που δέχθηκε πριν πέσει νεκρός

Λίγα λεπτά προτού πέσει νεκρός από τα πυρά ενόπλου σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την Τετάρτη ο Τσ...
20:58 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Νετανιάχου: Η απομάκρυνση των ηγετών της Χαμάς από το Κατάρ εξαλείφει το βασικό εμπόδιο για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ανάρτησή του στο Χ υποστήριξε ότι η απομάκ...
19:53 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Πολωνία: Συναγερμός για ρωσικά drones – Έκλεισε το αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν, σηκώθηκαν μαχητικά

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος