Ουκρανία: Σιτηρά αξίας 1 δισ. δολαρίων άρπαξε η Ρωσία – Πώς αποκαλύφθηκε η κλοπή και τα μοντέλα της ΝΑΣΑ

Εκατομμύρια τόνους σιτηρών έχουν εκμεταλλευτεί ή μπορούν να εκμεταλλευτούν οι ρωσικές κατοχικές αρχές στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ΝΑΣΑ και το δίκτυο Bloomberg, με την αμερικανική υπηρεσία διαστήματος να ανεβάζει την αξία του χαμένου για την Ουκρανία σιταριού σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Το πρόγραμμα επισιτιστικής ασφάλειας της ΝΑΣΑ χρησιμοποιεί δορυφορικές φωτογραφίες για να μοντελοποιεί τις καλλιέργειες και να κάνει τις εκτιμήσεις που χρειάζεται. Με βάση τέτοιες φωτογραφίες που δημοσιεύει το Bloomberg, σχεδόν 6 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων είναι η σοδειά που συνέλεξαν οι Ρώσοι κατοχείς στα εδάφη που ελέγχουν στην Ουκρανία, όπως εκτιμούν οι ειδικοί του προγράμματος επισιτιστικής ασφάλειας και γεωργίας της NASA. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι στις περιοχές στην γραμμή του μετώπου δεν έχει γίνει ακόμα περισυλλογή του καρπού.

Οι Αμερικανοί ειδικοί, εκτός από τις φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται σε ποιες περιοχές έχει γίνει περισυλλογή των καρπών, χρησιμοποιούν και ένα μαθηματικό μοντέλο, για να κάνουν τους υπολογισμούς τους και έτσι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ουκρανία έχει χάσει σιτηρά αξίας τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων από την έναρξη του πολέμου. Την είδηση μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg και την αναπαρήγε ο ουκρανικός ιστότοπος Νexta. Με βάση αυτή σχεδόν 6 εκατομμύρια τόνοι σιταριού έχουν ήδη συλλεχθεί από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, που δεν είναι κοντά στη γραμμή του πυρός.

#Russia stole at least $1 billion worth of #Ukrainian grain – Bloomberg. pic.twitter.com/TIdICHHowp

— NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2022