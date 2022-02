Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Τσερνόμπιλ

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πρώην πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Όπως πρόσθεσε: «Είναι αδύνατον να πούμε αν το πυρηνικό εργοστάσιο είναι ασφαλές, έπειτα από την παντελώς ανούσια επίθεση των Ρώσων. Αυτή είναι μια από τις σοβαρότερες απειλές για την Ευρώπη σήμερα».

Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, στα χέρια των Ρώσων έχει περάσει και το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Γκοστόμελ (Χοστόμελ).

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο twitter ανέφερε: “Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής προσπαθούν να καταλάβουν το Τσερνόμπιλ. Οι ουκρανικές δυνάμεις θυσιάζουν τη ζωή τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986”.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022