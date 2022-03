Ουκρανία: Πληροφορίες για δύο νεκρούς από τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Κίεβο – Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για 19η ημέρα με τα ρωσικά στρατεύματα να πολιορκούν το Κίεβο. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, βομβαρδίστηκε πολυκατοικία στην ουκρανική πρωτεύουσα με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν όταν οβίδα έπληξε κτίριο κατοικιών στο Κίεβο σήμερα το πρωί, μετέδωσε η κρατική ουκρανική τηλεόραση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σύμβουλο του υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Γκερασένκο, δύο είναι οι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το The Kyiv Independent, η πολυκατοικία “χτυπήθηκε” περίπου στις 5 το πρωί.

In Obolon neighborhood, Kyiv, an artillery shell hit a nine-story building. Resque workers found bodies of two victims in the house, three people were hospitalized. Russia continues killing civilian population of Ukraine: pic.twitter.com/ILH8MPmJ7X

Το Euromaiden Press δημοσίευσε φωτογραφίες της καταστροφής στο εννιαώροφο κτίριο στην περιοχή Obolon. Οι εικόνες συγκλονίζουν…

“Due to an impact of an unknown object” a nine-storey residential house was damaged in Obolon, Kyiv, according to the Emergency Service. The service reported to have rescued 4 people, the data on the injured was “being clarified.”

📷https://t.co/1acNrjzKLQ pic.twitter.com/LfuommyCtN

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 14, 2022